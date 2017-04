Platz 2 ist Pfadi nicht mehr zu nehmen

Die schöne Bilanz gegen den HC Kriens-Luzern war gestern in der Eulachhalle nur gut eine Halbzeit lang gefährdet. 12:12 stand es in der 32. Minute. Dann zog Pfadi erstmals etwas davon (15:12), später klarer (21:16) und bis zumEnde fast demütigend deutlich, nachdem aus einem 23:20 ein 29:20 geworden war. So kam es, dass die Winterthurer zum zwölften Mal in den letzten 13 Begegnungen den HCK bezwangen.

Überzeugend nach der Pause

An Ostern steigt Pfadi nun endgültig mit einem Heimspiel in die Playoff-Halbfinalserie – entweder gegen die Thuner, die gestern drei Sekunden vor Schluss die Chance zum Unentschieden in Schaffhausen vergaben, oder gegen die momentan auf Platz 4 klassierten Krienser, die einen Punkt hinter Wacker Thun liegen.

Die Winterthurer verdienten sich den Heimsieg mit einer sehr überzeugenden zweiten Halbzeit. Nur fünf Fehlwürfe leisteten sie sich da (bei 19 Toren), technische Fehler unterliefen ihnen keine mehr. «Souverän, ruhig und überlegt» habe seine Mannschaft nach der Pause gespielt, freute sich Trainer Adrian Brüngger.

Seine Leute kamen mit den, wie er sagte, «alle zehn Minuten ändernden Abwehrsystemen» des Gegners gut zurecht, fanden immer wieder den Weg ins Tor. Die Aufbauer Roman Sidorowicz (4 Treffer), Ante Kuduz und Filip Maros (je 5) erwiesen sich in der zweiten Halbzeit als ausgesprochen gefährlich. Übers ganze Spiel gesehen stark war der Auftritt von Captain Marcel Hess, dem sechsfachen Torschützen.

Filip Maros stand in der 22. Minute – nach überstandener Muskelverletzung am Unterschenkel – erstmals seit dem 15. Februar wieder auf dem Feld. Zunächst wurde er nur defensiv eingesetzt, nach der Pause griff er auch an und erzielte die ersten drei Tore.

Insgesamt ist Pfadi ein weiteres «Vorbereitungsspiel» auf die Playoffs geglückt. 22 Gegentore sind eine angenehme Zahl, wobei die Defensive durchaus gewisses Steigerungspotenzial hätte. Im Tor lieferte Arunas Vaskevicius eine solide erste Halbzeit und Matias Schulz eine gute zweite Hälfte ab. Die offensiven Varianten der Krienser Abwehr seien Brüngger «nicht ungelegen» gekommen. «So konnten wir das üben und mussten flexibel bleiben.» Unbefriedigend war die Angriffsquote während der ersten Halbzeit, in welcher «wir nicht gut mit unseren Chancen umgegangen sind», wie Brüngger erklärte.

Noch zwei Runden

Theoretisch ist in den verbleibenden zwei Runden – vier Punkte hinter den Kadetten, bei fast identischem Torverhältnis – sogar noch der 1. Platz zu erreichen. Dazu brauchts am Mittwoch einen Sieg beim HSC Suhr Aarau und eine Niederlage der Kadetten in Kriens. Entschieden würde dann am Samstag im Direktduell in Schaffhausen.

St. Otmar eingeholt

Mit Pfadis Heimsieg und der gleichzeitigen 28:29-Heimniederlage von St. Otmar gegen den RTV Basel haben die Winterthurer in der «ewigen» Team-Rangliste der NLA die St. Galler eingeholt. Beide liegen nun mit 1543 Punkten gleichauf auf Platz 1. St. Otmar brauchte dafür 62 Saisons, Pfadi nur 55. Auf dem 3. Rang ist GC mit 1295 Punkten. Basels Siegtreffer gestern in St. Gallen, der den Gleichstand ermöglichte, fiel zwei Sekunden vor Schluss . . . ()