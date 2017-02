Am Saisonende am Ende der Kräfte

Ein 0:4 zum Abschluss und doch allenthalben zufriedene Gesichter: Das zeigt, dass Mannschaft und Staff des EHC Winterthur in dieser Saison einiges richtig gemacht haben. Michel Zeiter, der Trainer und Sportchef, wurde von den Fans nach der Mannschaft noch persönlich gefeiert und verabschiedet.Atmosphärisch endete die Saison also in Minne, sportlich aber hat man in den letzten drei Spielen gesehen, dass dem EHCW einiges fehlt, um gegen Topmannschaften der Liga bis zum Schluss mitzuhalten. Davon zeugen ein 2:6 gegen Rapperswil-Jona, ein 2:11 in La Chaux-de-Fonds und gestern nun ein 0:4 gegen Olten. Hockey Thurgau, der Konkurrent im Kampf um Rang 8, schlug in diesem Zeitraum nicht nur den EHCW, sondern auch Langenthal, den Qualifikationssieger, und Rapperswil-Jona. Um in die Nähe von Thurgau zu kommen, müssen sich die Winterthurer schon noch einmal deutlich weiterentwickeln. Zwar waren sie in diesem Vergleich lange vorne und sie kamen im letzten Viertel der Saison nochmals etwas heran, am Ende aber beträgt der Rückstand elf Punkte.

Beschwingt begonnen

Gegen Olten versuchte der EHCW, aus sich herauszuholen, was noch vorhanden war. Aber das reichte nur noch zu einem guten Start. Das war immerhin der Beweis dafür, dass sich Zeiters Leute zumindest in den Köpfen von der 2:11-Schlappe zwei Tage vorher in La Chaux-de-Fonds gut erholt hatten.

Der EHCW hätten seinen ziemlich beschwingten Start zur Führung nützen können. Die beste Gelegenheit dazu hatte Gian-Andrea Thöny schon nach wenigen Sekunden. Aber der Winterthurer Topskorer (23 Tore und 11 Assists) hatte sein Pulver in den 47 vorangegangenen Spielen der Saison verschossen, was für die gesamte Offensivabteilung galt.

Auf die Verliererstrasse kam der EHCW in der 6. Minute, als sich Atanasio Molina als hinterster Mann die Scheibe von Jiri Polansky abluchsen liess. Der 35-jährige Routinier liess sich diese Chance nicht entgehen, obwohl EHCW-Goalie Remo Oehninger das 0:1 mit etwas mehr Glück hätte verhindern können.

Trotzdem war Oehninger in der Folge der beste Mann im Winterthurer Dress. Denn mit dem 1:0-Vorsprung im Rücken spielte das anfangs eher mässige Olten immer stärker auf und liess den EHCW nicht mehr aus dem Würgegriff, bis der Match entschieden war. In der 14. Minute führte ein Fehler der Winterthurer im Aufbau zum 2:0 durch den Kanadier Justin Feser.

Wollen und können

Was Olten auszeichnete, war, dass es sich nicht von seinem Weg abbringen liess. Im Mitteldrittel vergaben die Solothurner zwar viele Chancen, scheiterten mal an Oehninger und mal am eigenen Unvermögen. Aber sie kamen kaum einmal selber in Gefahr. Mit Cédric Schneuwlys 3:0 51 Sekunden vor der zweiten Sirene war der Match entschieden. Nicht mal den Ehrentreffer des EHCW liess Olten noch zu, im Gegenteil, ein Powerplaytor führte gut fünf Minuten vor Schluss zum 4:0.

«Wir wollten, aber wir konnten nicht», musste Trainer Zeiter feststellen. «Es ist auch enorm schwierig, Eishockey zu spielen, wenn es um nichts mehr geht. Die letzten zwei Spiele waren hart.» Die Winterthurer waren am Ende ihrer Saison ganz einfach auch am Ende ihrer Kräfte. Es war nichts mehr da, was sie noch auspacken oder aus sich herauspressen konnten.

Das aber täuscht darüber hinweg, dass der EHCW in den Wochen und Monaten davor klar stärker aufgespielt hat als in seiner ersten Spielzeit in der NLB. «Wir haben sicher einen grossen Schritt nach vorne gemacht», sagte Zeiter. ()