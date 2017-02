Charakterstarker EHCW erzwingt Wende

Es war eine bemerkenswerte Wende, die der EHCW in der tris­ten Trainingshalle der EVZ Academy hinlegte, und eine eindrückliche Willensleistung der Mannschaft von Michel Zeiter: Nach zwei Dritteln schien sie, belastet mit einem 1:3-Rückstand, dem unerwarteten Sieg Thurgaus über Langenthal und der eigenen Müdigkeit praktisch tot.

Aber dann zeigte sie eine ganz starke Reaktion. Alex Hutchings, der den EHCW in der 9. Minute in Führung gebracht hatte, schoss in der 46. Minute das 2:3, und er war in der Schlussphase für die endgültige Wende besorgt: 110 Sekunden vor Schluss verwertete er einen Penalty zum Ausgleich, und 18 Sekunden später war er auch am Winterthurer Siegestor beteiligt: Verteidiger Marwin Leu war es schliesslich, der die Scheibe in Richtung Tor brachte, und Topskorer Gian-Andrea Thöny lenkte sie zum 4:3 ins Netz.

Gedämpft wurde die Freude im Winterthurer Lager allerdings dadurch, dass Hockey Thurgau gleichzeitig gegen Langen­thal ­gewann. Damit bleibt es bei fünf Punkten Vorsprung der Thurgauer. Die Winterthurer müssen von den verbleibenden drei Spielen mindestens zwei gewinnen, und auch das reicht nur für die Playoffs, wenn Thurgau keine Punkte mehr holt, auch nicht in der letzten Runde gegen den Letzten GCK Lions. Aber Trainer Zeiter rechnet nicht so: «Abgerechnet wird am Schluss, und bis dann muss die Mannschaft alles geben. Das ist die Kultur, die ich vor­lebe.» Und dass die Mannschaft lebe, das habe man zwei Tage nach der enttäuschende 0:4-Niederlage gegen Thurgau gesehen.

Kellers Debüt als Verteidiger

In der Tat kam der EHC mit der offensichtlichen Absicht aufs Eis, den Kampf um den letzten Playoff-Platz nochmals spannend zu machen. Und dies, obwohl sie vor allem in der Verteidigung stark ersatzgeschwächt war. Es fehlten die verletzten Michael Roos und Thomas Büsser, dazu Jorden Gähler und Alain Bircher, die in die NLA zu Kloten zurückgerufen wurden. Zeiter kompensierte das ein Stück weit, indem er Center Samuel Keller als Verteidiger ­aufstellte – mit ziemlich grossem Erfolg. «Er hat hervorragend gespielt», lobte Zeiter. Es ist eine Variante, die man durchaus auch für die Zukunft im Hinterkopf behal­ten kann.

Weil die jungen Zuger im Power­play durch den starken Yannick Zehnder zum 1:1 ausglichen, ging der EHCW nicht mit der durchaus möglichen Führung in die erste Pause.

Misslungenes Mitteldrittel

Danach tauchte er sogar richtiggehend ab, wie das schon am ­letzten Dienstag nach 20 guten Minuten gegen die GCK Lions passiert war. Die Winterthurer verpassten den richtigen Moment zum Forechecking und liefen dann ziemlich hinterher, vollends nach dem 1:2-Rückstand. «Da waren wir etwas emotionslos», bekannte auch Zeiter. «Aber ich habe vom Team vehement gefor­dert, den Match noch zu kehren. Dass das gelungen ist, dar­auf dürfen wir stolz sein.»

Es hätte ja viele Momente ge­geben, die dazu hätten führen können, den Kopf hängen zu lassen: Von Anfang an wegen der Nieder­lage gegen Thurgau, nach dem misslungenen Mitteldrittel oder auch zehn Minuten vor Schluss: Denn da war es den Winterthurern in doppelter Überzahl gleich zweimal hintereinander nicht gelungen, den Ausgleich zu schies­sen. Zu gut hielt auch Zugs Goalie Noël Bader. Der EHCW machte aber einfach weiter, bis er den angestrebten Erfolg hatte, und dies zu Recht, denn er war über die ganze Partie gesehen die bessere Mannschaft, die auch mehr Leidenschaft entwickelte, als nötig war.

Zwölfte Niederlage in Serie

Die Spieler der EVZ Academy ­dagegen bezogen ihre zwölfte Niederlage in Serie, auch gegen den EHCW haben sie jetzt eine negative Gesamtbilanz. Dennoch wird man in Zug nach der ersten Saison der Academy in der NLB von einem gelungenen Experiment sprechen können.

Nur eines sollten sie sich in der Innerschweiz überlegen: wo man diese Mannschaft spielen lässt. Auch wenn es in der NLB noch andere Hallen gibt, die keine Zierde der Liga sind: NLB-Klubs in der Trainingshalle gleich neben der schmucken Bossard-Arena antreten zu lassen, ist hart an der Grenze zur Respektlosigkeit. Zumal dann, wenn, wie an den Spieltagen des EHCW, in der Haupthalle nur trainiert wird oder ein Elite-Junioren-Spiel stattfindet. Das geht eigentlich nicht, und da sollte die Natio­nal League einschreiten.

Aber das ist ein Thema für die kommende Saison. Im Moment befasst man sich beim EHCW noch mit der laufenden Spielzeit. Und da kommt morgen Dienstag mit den Rapperswil-Jona Lakers eine Mannschaft in die Zielbau-Arena, gegen die der EHCW noch eine Rechnung offen hat. Im letzten Vergleich gewannen die Lakers erst durch ein Tor 1,9 Sekunden vor Schluss. ()