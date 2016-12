Den Angstgegner klar geschlagen

Bei Fribourg hatte der damalige Zürcher SC eine der bittersten Niederlagen in der Vereinsgeschichte kassiert. Am 4. März 1980 demontierte Gottéron in der baufälligen Eishalle des Augustins den ZSC gleich mit 6:0 und stieg erstmals in die NLA auf. Den Zürchern hätte ein Unentschieden für den Aufstieg gereicht.

Fribourg spielt schon lange in der BCF-Arena am anderen Ende der Stadt. Doch irgendwie scheint die Kanterniederlage von 1980 immer noch Nachwirkungen beim ZSC zu haben. 15 der letzten 17 Spiele bei Fribourg haben die ZSC Lions verloren. Und ausgerechnet dort sollte sich gestern das Team von Hans Wallson für die 1:6-Heimschlappe vom vergangenen Dienstag gegen den SC Bern rehabilitieren.

Zahlreiche Absenzen

Die Voraussetzungen waren dabei alles andere als optimal. Roman Wick, Robert Nilsson und Lukas Flüeler fehlten wegen einer Grippe, Samuel Guerra, ­Luca Cunti und Patrik Bärtschi waren verletzt, Jonas Siegenthaler sowie Roger Karrer weilten bei der Juniorennationalmannschaft. Deshalb kam Mattia Hinterkircher zu seinem Saisondebut. Begrüsst wurden die Teams von Alphornbläsern auf dem Eis und diese schienen auf Fribourg eine einschläfernde Wirkung zu haben. Anders ist der fehlerhafte und unkonzentrierte Auftritt von Gottéron im ersten Drittel kaum zu erklären. Bereits nach 27 Sekunden brachte Severin Blindenbacher den ZSC in Führung. Nach elf Minuten erhöhte Pius Suter in Überzahl auf 2:0. Zudem überstanden die Gäste vier Strafen ­ohne grössere Probleme.

Man kann davon ausgehen, dass Fribourg-Trainer Larry Huras in der ersten Drittelspause laut wurde. Doch selbst der als Motivationskünstler bekannte Huras fand nicht die passenden Worte. Fribourg wirkte weiterhin völlig verunsichert, den ZSC Li­ons reichte eine solide Leistung, um die Partie unter Kontrolle zu halten. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte der starke Blindenbacher in der 29. Minute auf 3:0.

Huras versuchte im letzten Drittel, mit einer Torhüterrochade (Dennis Saikkonen für Benjamin Conz) seinem Team nochmals neue Impulse zu vermitteln. Und tatsächlich. Unmittelbar nachdem das Freiburger Publikum die Geduld verloren hatte und dies mit Pfiffen quittierte, gelang Daniel Steiner in Überzahl das 1:3. Dabei bekam Steiner den Stock von Patrick Thoresen im Gesicht zu spüren und musste blutend in die Kabine. Er spielte später aber weiter.

Starker Schlegel

Als eine Strafe gegen Fribourg angezeigt wurde, erhöhte David Rundblad in der 54. Minute auf 4:1 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Den ZSC Lions gelang damit die Revanche für die 1:6-Blamage gegen Bern. Die Basis dazu war eine konzentrierte und solide Leistung. Dazu trug vor allem auch der starke Torhüter Niklas Schlegel bei. Zudem hielten die Zürcher im Gegensatz zum Gegner die Fehlerquote tief. Klar ist: In dieser Verfassung wird Fribourg die Playoff-Qualifikation kaum erreichen.

Aus der ZSC-Kabine war am Ende der «Sechseläutenmarsch» zu hören, dazu Schlagermusik. Dies schien symbolisch für eine gewisse Erleichterung zu sein. Der zweifache Torschütze Blindenbacher meinte: «Wir haben auf die Kanterniederlage gegen Bern eine gute Reaktion gezeigt. In Anbetracht unserer vielen Absenzen kann sich die Leistung ­sehen lassen.» Man müsse gegen eine Stimmungsmannschaft wie Fribourg immer vorsichtig sein. «Ein Gegentor und schon ist Gottéron wieder gefährlich. Deshalb haben wir vielleicht weniger offensiv gespielt als sonst», meinte der Verteidiger weiter.

Weshalb die Schiedsrichter in dieser harmlosen Partie so viele Strafen aussprachen, blieb ein Rätsel. Doch Blindenbacher gab sich selbstkritisch: «Wir wissen, dass halt alles gepfiffen wird, und dürfen nicht immer so viele Strafen kassieren.» Jetzt folgt heute Freitag noch das Heimspiel gegen Lugano. Blindenbacher und der ZSC wollen das alte Jahr unbedingt mit einem Sieg beenden.

(Zürcher Regionalzeitungen)