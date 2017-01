Der EHCW beim Team der Stunde

Der EHC Winterthur steht dieses Wochenende vor zwei schwierigen Aufgaben: Am Freitag trifft er in Pruntrut auf den formstarken NLB-Meister Ajoie und am Sonntag kommt das viertklassierte Martigny in die Zielbau-Arena. Immerhin: Gegen Ajoie gab es im ersten Auswärtsspiel im September einen 6:3-Sieg für die Winterthurer (danach allerdings mit 2:12 und 2:6 zwei klare Heimniederlagen). Ausserdem hat der 5:2-Sieg vom Dienstag gegen Visp das Selbstvertrauen gesteigert, zumal er nicht zufällig oder glücklich zustande gekommen ist, sondern aufgrund einer wirklich guten Leistung.Allerdings kann Trainer Michel Zeiter nicht mehr auf die genau gleiche Equipe zählen wie am Dienstag. Luca Homberger ist krank und der Bülacher Aurelio Lemm, der zwei gute Partien für den EHCW absolviert hat, nicht abkömmlich. Von Kloten, dessen eigene Personalsituation sich deutlich verbessert hat, werden wieder Jorden Gähler, Jan-Lee Hartmann und Alain Bircher zur Verfügung gestellt. Ausserdem kehrt Matteo Schärer ins Team zurück und wird Center des vierten Blockes sein.

Sieben Siege in Serie

Der Tabellensechste Ajoie ist im Moment deutlich stärker einzustufen als Visp. Der Titelverteidiger wird in der Qualifikation zwar nicht mehr an die Topteams Langenthal und La Chaux-de-Fonds herankommen. Aber das viertklassierte Martigny hat nur sieben Punkte mehr auf dem Konto. Das kann man aufholen, zumal das vom erfahrenen Gary Sheehan trainierte Ajoie offensichtlich in bester Form ist: Die letzten sieben Spiele wurden allesamt gewonnen. ()