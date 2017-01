Der EHCW bleibt im Rennen

Am Ende hing der 4:2-Erfolg des EHCW an einem seidenen Faden: Biasca verkürzte 135 Sekunden vor Schluss durch Dean Schnüriger auf 2:3. Nur wenig später hatte der gleiche Spiele den Ausgleich auf dem Stock, traf aber das Tor nicht. Den über 1200 Zuschauern in der Zielbau-Arena stockte der Atem. 60 Sekunden vor der letzten Sirene aber beruhigte Fadri Lemm aber die Gemüter mit einem Schuss ins leere Tor zum 4:2.

Der Match war damit zugunsten des EHCW entschieden, der sich bis auf fünf Punkte an Hockey Thurgau heranschob, das gleichzeitig Martigny 2:3 unterlag. Das ist ein Abstand, der in den verbleibenden sechs Spielen durchaus aufgeholt werden kann, zumal Thurgau ein ziemlich schweres Programm vor sich hat. Der EHCW dagegen kann in den nächsten drei Spielen gegen weitere Konkurrenten im Strichkampf antreten, am Dienstag in Küsnacht gegen die GCK Lions.

Spielen die Winterthurer so wie am Samstag im zweiten Drittel, dann haben sie auch am Dienstag gute Chancen. Gegen Biasca stellten die Winterthurer das Resultat zwischen der 24. und 30. Minute von 0:0 auf 3:0. Im Powerplay trafen Marwin Leu mit einem Onetimer von der blauen Linie zum 1:0 und Luca Homberger zum 3:0. Bester Mann in dieser Phase war Gian-Andrea Thöny, der das 2:0 solo erzielte und danach mit seiner Wasserverdrängung die Vorarbeit zu Hombergers 3:0 leistete. Thöny hätte seinem Team und dem Publikum freilich auch das zittern am Schluss ersparen können, wenn er eine seiner weiteren Chancen zum 4:1 genutzt hätte. (landbote.ch)