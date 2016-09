Der EHCW dreht zu spät auf

3:1 hatte der EHCW die erste Begegnung mit Rapperswil-Jona in dieser Saison gewonnen. Dass die St. Galler aus dieser Niederlage ihre Lehren gezogen hatten, zeigten sie im Cup-Sechzehntelfinal in der Zielbau-Arena sehr schnell. Die Winterthurer hatten zwar nach wenigen Sekunden die erste Möglichkeit durch Jorden Gähler, danach aber für lange Zeit nichts mehr zu bestellen. Denn die Lakers spielten so, wie man das als Favorit, der sie ja eindeutig sind, gegen einen Aussenseiter tun muss: Sie hielten das Tempo hoch, setzten den EHCW unter Druck und suchten den Weg zum Tor konsequent, wenn sie im Angriffsdrittel waren. Von Nachlässigkeiten war nichts zu sehen.

Probleme im Slot

Der EHCW wehrte sich gegen diesen stark auftretenden Gegner im Grossen und Ganzen nicht schlecht. Aber nicht immer fehlerfrei. Vor allem wenn der Block mit den Kanadiern Jared Aulin und Dion Knelsen sowie Routinier Antonio Rizzello auf dem Eis war, geriet er in ernsthafte Schwierigkeiten. Rizzello brachte die St. Galler in der 8. Minute in Führung, Aulin erhöhte nach elf Minuten im ersten Powerplay auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Nicola Brandi zu Beginn des Mitteldrittels schien die Partie gelaufen.

Wie schon die ersten beiden wurde auch dieser dritte Treffer von einem Schützen erzielt, der von den Winterthurern im Slot zu wenig energisch attackiert wurde. Rapperswil-Jona hat in dieser Zone seine Stärken, das bekam am letzten Samstag schon der EHC Visp zu spüren.

Im Spiel geblieben

Trotz des klaren Rückstandes blieb der EHCW im Spiel. Joshua Theodoridis lenkte in der 27. Minute einen Schuss Gählers unhaltbar zum 1:3 ab. Die Schiedsrichter kontrollierten am Video, ob Theodoridis’ Stock nicht zu hoch gewesen war, gaben den Treffer aber. Das war noch keine Wende. Aber es war der Beginn einer starken Phase des EHCW, die fast bis zum Schluss anhielt.

Auf der anderen Seite spielte Rapperswil-Jona mit der 3:0-Führung im Rücken nicht mehr so konsequent und schnörkellos wie vorher. Dem EHCW eröffneten sich plötzlich Möglichkeiten. Anthony Staiger hätte in Unterzahl zweimal verkürzen können und auch Jan-Lee Hartmann hatte noch im Mitteldrittel das 2:3 auf dem Stock. Plötzlich hatte der EHCW Offensivaktionen und Druckphasen, welche die Lakers in den ersten 20 Minuten ganz und gar nicht zugelassen hatten.

Der EHCW kam dem Anschluss im letzten Abschnitt sehr nahe, schaffte ihn aber nicht. Im Powerplay brachten Staiger und Luka Hoffmann die Scheibe aus kürzester Distanz nicht im Tor unter, und in der 50. Minute hatte Theodoridis mit einem Ablenker noch einmal eine ganz grosse Chance. Schon im Gegenzug erhöhte Brandi auf 4:1, womit der Match entschieden war. Radovan Pulis traf noch für den EHCW und Reto Schmutz für die St. Galler. Aber dramatisch wurde es für die Lakers nicht mehr, auch weil die Schiedsrichter plötzlich nur noch auf einer Seite Strafen gaben.

Selbstvertrauen getankt

Verloren haben die Winterthurer den Match aber nicht in der Schlussphase, sondern im Startdrittel. Da ist es ihnen nicht gelungen, einem stark aufspielenden Gegner genügend Paroli zu bieten. Danach haben sie gezeigt, dass das möglich ist. Einer Wende noch näher kamen sie nur nicht, weil ihnen die Réussite abging, die sie in den vorangegangenen Partien ausgezeichnet hatte. Nach drei Siegen in Folge resultierte so wieder eine Niederlage. Aber die Art und Weise, wie sich das Team von Michel Zeiter nach dem klaren Rückstand gewehrt hat, müsste ihm für das Spiel vom Samstag in Olten Selbstvertrauen geben. ()