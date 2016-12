Der EHCW im Derby nicht gut genug

Richtig spannend wurde es für die 1133 Zuschauer in der Güttingersreuti nicht mehr: Als Robin Ganz für den EHCW den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte, blieben nur noch zwei Sekunden Spielzeit übrig. Die Winterthurer hatten es vorher verpasst, mehr Torgefahr zu erzeugen.Die entscheidende Differenz schuf Thurgau im Mitteldrittel, und man musste sagen: Dass das Heimteam nach 40 Minuten 3:1 vorne lag, entsprach durchaus dem Geschehen auf dem Eis. Denn Thurgau tat einfach mehr, um in Führung zu gehen, und hatte dafür auch mehr Spieler in seinen Reihen, von denen Torgefahr ausging. Vaskivuo und Himmelfarb allen voran, aber auch Spiller, Brunner oder Arnold.

Homberger fehlte

Beim EHCW war lange nur Thöny gefährlich. Hutchings vergab zwar gleich zu Beginn eine gute Chance und konnte in der letzten Minuten nochmals alleine auf Thurgau-Goalie Sascha Rochow ziehen, konnte sich sonst aber nicht durchsetzen. Da hätten die Winterthurer einen wie Homberger natürlich gut gebrauchen können. Doch der wurde von Kloten wie angekündigt nicht freigegeben, ebenso wenig Thierry Bader. Die Lehre daraus muss für den EHCW sein: Er muss künftig darauf achten, dass er seine Leistungsträger selber unter Vertrag hat und nicht darauf angewiesen ist, dass sie der Partner zur Verfügung stellt.

Thönys Shorthander

Jedenfalls verwunderte es nicht, dass es mit Thöny der einzige wirkliche Gefahrenherd des EHCW war, der sein Team in der 7. Minute in Führung brachte, und das in Unterzahl: Thöny nahm dem an sich routinierten Andreas Küng die Scheibe ab, lief alleine auf Rochow zu und traf sicher. Die Führung hielt aber nicht lange: Nur zweieinhalb Minuten später glich Sacha Wollgast mit einem «Onetimer» aus.

Insgesamt war der EHCW in der Defensive in den ersten 20 Minuten stabiler als die Thurgauer, die den einen oder anderen Fehler begingen. Doch die Winterthurer konnten davon zu wenig profitieren. Zwar wurde der vorderste Mann schnell angespielt, doch dem fehlte dann meist die Unterstützung und Durchsetzungsvermögen

Weil sich Thurgau danach seltener oder gar nie mehr selber in Schwierigkeiten brachte, hatte der EHCW vom zweiten Abschnitt an kaum noch Torchancen. Gleich zu Beginn wurde Thomas Büsser gefährlich – hätte er getroffen, so hätte es aus Winterthurer Sicht 2:1 statt 1:2 gestanden. Denn im Gegenzug lenkte Büsser einen Schuss Andri Spillers für Goalie Oehninger unhaltbar ab. Und Thurgau blieb dran. In Überzahl traf Himmelfarb erst nur den Pfosten, dann erhöhte Adrian Brunner auf 3:1.

Auf diesen Rückstand konnte der EHCW erst gegen Drittelsende reagieren und endlich mal selber etwas Druck machen. Aber es half wenig: Die Winterthurer versuchten zwar, nochmals heranzukommen, aber allzuviel liess Thurgau nicht zu, auch im letzten Drittel nicht. Vielmehr war es das Heimteam, das die Partie vorzeitig hätte entscheiden können.

Der EHCW erhielt auch mehr Strafen als der Gegner, was ebenfalls ein Indiz dafür war, dass dieser mehr lief und die Winterthurer eben in Schwierigkeiten brachte. Allerdings kassierte Thurgau beide Gegentore, als es in Überzahl war. Umgekehrt fehlte den Winterthurern die Überzeugung und die Durchschlagskraft, wenn sie selber mal Powerplay spielen konnten, was nicht allzu oft der Fall war.

So war für den EHCW insgesamt einfach wenig auszurichten. «Wir hatten im ersten Drittel ein paar Chancen, die hätten wir verwerten müssen», bilanzierte Trainer Michel Zeiter. «Alles in allem waren wir heute aber einfach nicht gut genug.» Der Sieg Thurgaus sei verdient gewesen.

Die Lage des EHCW im Kampf um den 8. Playoff-Platz hat sich durch die Niederlage nicht verschlechtert. Er liegt weiterhin einen Punkt hinter der EVZ Academy, die nach der U20-WM aber wieder stärker besetzt sei dürfte. Das selbe gilt für die GCK Lions. Auch Thurgau hat sich mit dem gestrigen Sieg wieder ins Rennen gebracht. Womöglich waren die sechs Punkte, die der EHCW aus den vier Spielen gegen die hintersten vier Teams geholt hat am Ende zu wenig. Denn im neuen Jahr folgen vorerst wieder Spiele gegen die Top 7 der NLB, gegen die es für die Winterthurer zuletzt nichts zu holen gab. Erster Gegner im neuen Jahr sind am 2. Januar die Rapperswi-Jonal Lakers auswärts. ()