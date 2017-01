Der EHCW packt seine Chance

Der EHC Winterthur hat seine Chance ergriffen, die ihm der EHC Visp bot: Die Walliser wirkten trotz des hohen Sieges vom Sonntag gegen die EVZ Academy anfällig, und der EHCW nutzte das aus: Eine 2:0-Führung der Winterthurer nach dem ersten Drittel konnte Visp zwar noch ausgleichen. Davon aber liessen sie sich nicht beeindrucken: Noch im zweiten Abschnitt schoss Jorden Gähler das 3:2. Diesen Vorsprung bauten Alex Hutchings mit seinem dritten Powerplaytor des Abends und Philip Beeler mit einem Kabinettstücklein auf 5:2 aus. Visp konnte nicht mehr reagieren.

Im Powerplay besser

Dass Alexej Kowalew mit seinen 43 Jahren und nach einer zweimonatigen Verletzungspause der beste Visper war, sagt einiges aus über die Leistung der Walliser. Die war nicht gut. Und wenn das in der Zweiklassen-Gesellschaft der NLB bei einem Team der Top 7 der Fall ist, dann hat der Aussenseiter seine Chance, und die hat der EHCW ergriffen. Das 6:2 gegen Visp war seit dem 4. Oktober, einem 3:2 gegen Martigny, der erste Sieg der Winterthurer gegen ein Team dieses Zuschnitts.

Der Erfolg war hoch verdient. Der EHCW war besser im Powerplay, mindestens ebenbürtig bei Vollbestand und steigerte sich auch in Unterzahl zu einer starken Leistung, nachdem man im Boxplay die beiden Gegentore kassiert hatte.

Oehninger verhindert 4:3

Zudem hatte der EHCW in Remo Oehninger den besseren Torhüter als Visp, dem mit Lukas Meili und Matthias Schoder der erste und der zweite Goalie verletzt fehlten. Der vom SC Bern geholte Junior Joel Aebi war diesmal kein Rückhalt und musste mindestens zwei Gegentore auf seine Kappe nehmen, darunter den «Gamewinner», das 3:2, das Gähler aus einer «unmöglichen» Position erzielte. Oehninger hatte in der ersten Hälfte des Spiels auch die eine oder andere Unsicherheit, wurde aber immer stärker. Insbesondere verhinderte er zehn Minuten vor Schluss Visps Anschlusstreffer zum 3:4, als er innert weniger Sekunden gleich mehrere Paraden zeigte.

Wenn ein Aussenseiter einen Favoriten schlagen will, dann muss er im Powerplay reüssieren. Das gelang dem EHCW. Schon das erste Überzahlspiel nutzte Alex Hutchings zum 1:0, beim dritten dauerte es nur zwölf Sekunden, ehe der Kanadier auf 2:0 erhöhen konnte, weil Aebi einen Schuss Gählers abprallen liess. Mit seinem dritten Powerplay-Treffer zum 4:2 brachte Hutchings den EHCW endgültig auf die Siegesstrasse. Bei allen drei Toren gehörte Adi Wichser zu den Assistenten. Der Captain des EHCW kommt nebst drei Toren bereits auf 20 Assists, womit er zu Topskorer Gian-Andrea Thöny aufgeschlossen hat.

Die Winterthurer hatten insgesamt einen viel besseren Auftritt als noch am Sonntag beim 1:6 in Olten. Da wirkten sie zaghaft und unsicher, da machten sie auch viele Fehler. Diesmal sah man einen ganz anderen EHCW: Einen, der von Anfang an an den Sieg glaubte, mutig nach vorne spielte, bissig verteidigte und die Fehlerquote tief hielt. Dazu trug bei, dass mit Luca Homberger, Jan-Lee Hartmann und Alain Bircher drei Spieler dabei waren, die am Sonntag noch mit Kloten spielten. Sie brachten nicht nur Qualität in die Mannschaft, sondern auch einen mentalen Schub , auch wenn keiner von ihnen in der Skorerliste auftaucht.

Eine Runde für den EHCW

Der EHCW nutzte seine Chance noch in anderer Hinsicht:. Von den fünf Teams, die um den achten Rang kämpfen, war er das einzige, das siegte. Thurgau verlor gegen die Ticino Rockets überraschend 3:7, die GCK Lions waren beim 1:5 in Martigny auf verlorenem Posten und auch die EVZ Academy unterlag zuhause Ajoie 1:3. Es war also eine Runde für den EHCW, der damit wieder gleichauf mit Thurgau und nur noch einen Zähler hinter der Academy liegt. «Wir sind lieber die Jäger als die gejagten», hat Trainer Michel Zeiter schon mehrmals gesagt. Dafür ist seine Mannschaft jettz in einer idealen Position, die ausbaufähig ist.

Am Freitag trefffen die Winterthurer auswärts auf Ajoie. Wenn sie in Pruntrut wieder das selbe Gesicht zeigen wie gestern gegen Visp, dann ist auch da etwas möglich. ()