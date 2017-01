Der EHCW peilt den nächsten Heimsieg an

Mit einem 6:1-Sieg gegen Martigny hat der EHCW das letzte Viertel der NLB-Qualifikation stark begonnen. Er hat damit seine Chancen im Kampf um Rang 8 gewahrt , den Thurgau belegt – mit zwei Punkten Vorsprung auf die Winterthurer, aber auch mit einem Spiel mehr. Das ist aufzuholen, zumal der EHCW in seinen elf verbleibenden Partien noch fünfmal auf direkte Konkurrenten trifft: Zweimal auf Thurgau, je einmal auf die Ticino Rockets, die EVZ Academy und die GCK Lions. Die Formkurven dieser Teams verlaufen unterschiedlich, wie ein kurzer Vergleich aufzeigt:

8. Rang Thurgau (38 Spiele, 39 Punkte): Die «Leuen» haben sich nach einem missratenen Start gefangen. Aus den letzten fünf Spielen resultierten vier Siege, aber auch eine Heimniederlage gegen Biasca. Tendend steigend.

9. EHCW (37/37): Die letzten drei Heimspiele wurden gewonnen, von den letzten drei Partien zwei. Tendenz leicht steigend.

10. EVZ Academy (39/36): Aus den letzten 16 Spielen resultierte nur ein Sieg. Geschuldet ist diese Baisse der U20-WM und deren Vorbereitung, während der den Innerschweizern wichtige Spieler fehlten. Tendenz klar fallend.

11. Ticino Rockets (39/34): Zuletzt gabs drei Siege in Serie, von den 16 Spielen seit Anfang Dezember wurde die Hälfte gewonnen. Tendenz steigend.

12. GCK Lions (38/31): Das Farmteam der ZSC Lions hat – aus den selben Gründen wie die EVZ Academy – eine Serie von 14 Niederlagen hinter sich. Tendenz fallend.

Über die anstehenden direkten Vergleiche hinaus – der EHCW hat den nächsten am Freitag in Weinfelden – ist von Bedeutung, was in den anderen Partien zu holen ist. Der EHCW am Sonntag gegen Martigny gezeigt, wozu er imstande ist, wenn es ihm läuft. Aber auch die Ticino Rockets (3:2 gegen Visp) und Thurgau (4:3 in Olten) haben höher eingestufte Teams geschlagen.

Die Winterthurer werden am Dienstag (20 Uhr) mit einigem Selbstvertrauen ins Spiel gegen Olten steigen. In der Zielbau-Arena haben sie vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Zudem haben sie gegen den Tabellenfünften noch eine Rechnung offen: Erst am vorletzten Sonntag sind sie mit einer 1:6-Schlappe aus Olten heimgekehrt.

Einige sind angeschlagen

In Olten war der EHCW stark ersatzgeschwächt, und es sieht danach aus, als wäre das auch heute der Fall. Adi Wichser und Jorden Gähler sind angeschlagen, Philip Beeler pausierte schon gegen Martigny verletzt. Zudem werden Thierry Bader und Luca Homberger in Kloten gebraucht.

Olten hat in den den letzten sechs Partien ausser dem EHCW nur die GCK Lions geschlagen. Die Solothurner müssen sich steigern, wenn sie noch auf Rang 4 vorstossen wollen. Punkto Ausländer hat Trainer Maurizio Mansi ein Luxusproblem. Mit Verteidiger Curtis Gedig, Topskorer Justin Feser und dem neu verpflichteten Tschechen Jiri Polanski hat er drei sehr gute Varianten, kann aber nur zwei dieser Spieler einsetzen. (Der Landbote)