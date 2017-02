Der EHCW prallt an Thurgau ab

Das Resultat war klar, das Spiel aber hätte lange auf beiden Seiten kippen können. Dass am Ende die Gäste jubelten, war jedoch kein Zufall. Thurgau war etwas abgeklärter zu Beginn, nutzte seine Chance im Mitteldrittel, als es sie bekam, und brachte den Vorsprung mehr oder weniger sicher über die Zeit. Im ähnlichen Stil hatten die Thurgauer auch vier der fünf vorangegangenen Vergleiche dieser Saison mit Winterthur für sich entschieden. Das ist für sich ebenfalls eine Aussage.Nach dieser Partie hat Thurgau fünf Punkte Vorsprung, zuviel wohl, als dass die Winterthurer das in den verbleibenden vier Runden noch aufholen könnten. EHCW-Trainer Michel Zeiter allerdings will sein Team noch nicht abschreiben: «Sicher, wer in die Playoffs will, der muss solche Spiele gewinnen. Aber es geht weiter. Am Sonntag spielen wir in Zug und dann sehen wir weiter. Abgerechnet wird am Schluss.»

Der Rahmen hätte gestimmt. 2150 Zuschauer waren zu diesem wichtigen Derby gekommen, soviele wie noch nie in dieser Saison zu einem EHCW-Heimspiel. Vor dieser Kulissse gingen die Winterthurer sehr engagiert zu Werke, aber manchmal halt auch überhastet und anfänglich nicht mit dem Zug zum Tor, der sie gegen die GCK Lions, Biasca oder auch die Lakers ausgezeichnet hatte. So wurde der EHCW nur selten wirklich gefährlich.

Thurgau klarliniger

Anders Thurgau. Das Spiel der Gäste wirkte strukturierter und klarliniger. Aus etwa gleichvielen Spielanteilen holten sie ein eutliches Chancenplus heraus. Sie hätten nach 20 Minuten auch höher als nur 1:0 führen können. Dieses Tor erzielte in der 7. Minute mit dem Ende Saison zurücktrenden Andreas Küng einer der Routiniers, von denen Thurgau doch den einen oder anderen mehr in seinen Reihen hat als der EHCW. Der Treffer wäre zu verhindern gewesen, denn es ging ihm ein Winterthurer Fehlpass in der eigenen Zone voraus. «Zweimal hätten wir befreien können», monierte Zeiter.

Die Chance auf die Wende

Küngs Tor war wegweisend für die Partie: Denn fortan hiess es für den EHCW, einem Rückstand hinterher zu rennen und das gegen ein Thurgau, das in den bisherigen Direktbegegnungen zur Genüge bewiesen hatte, wie gut es die Disziplin «Vorsprung verwalten» beherrscht.

Allerdings geriet Thurgau im Mitteldrittel trotz all seiner Routine in erhebliche Schwierigkeiten. Dass es nicht kapitulieren musste, hatte es in erster Linie seinem glänzenden Torhüter Janick Schwendener zu verdanken. Vor allem um die 30. Minute herum hätte der EHCW eine seiner vielen Chancen zum Ausgleich nützen müssen. Doch Staiger, Hutchings, Molina, Keller und Homberger brachten den Puck nicht an Schwendener vorbei.

Anders als gegen Biasca und die GCK Lions konnte der EHCW aus den Phasen, in denen er klar besser war als der Gegner, keinen Profit schlagen. Im Gegenteil: Die Hypothek wurde grösser. In der 34. Minute zog der Kanadier Eric Himmelfarb alleine davon und zementierte den Thurgauer Vorsprung mit dem 2:0. Es war ein weiteres Beispiel dafür, wie abgeklärt Thurga war.

Auf das 0:2 konnte der EHCW nicht mehr reagieren. Thurgau liess die Winterthurer im Schlussdrittel mehr oder weniger abprallen. Nur eine Szene gab es, in welcher der EHCW der Partie nochmals eine Wende hätte geben können: In der 46. Minute konnte Homberger in Unterzahl alleine auf Schwendener zufahren, aber auch er scheiterte. «Das war ein Schlüsselmoment dieses Spiels», sagte Zeiter danach. «Ein Tor zu diesem Zeitpunkt hätte der Beginn einer Aufholjagd sein können.» Doch es fiel nicht und so war es Thurgau, das das Angefangene zu Ende führte. In der 54. Minute entschied Eric Arnold die Partie mit dem 3:0, das nach einer herrlichen Kombination mit Adrian Brunner im Powerplay fiel.

Torhüter früh raus

Es war eine von nur drei Strafen, die sich der EHCW leistete. Bei Thurgau waren es vier, was zeigt, dass beide Teams angesichts der Bedeutung der Partie äusserst diszipliniert zu Werke gingen. Ein Grund dafür war allerdings auch, dass die Neuinterpretation der Stockschlagregel offenbar nicht mehr angewendet wird.

Mit dem 0:3-Rückstand blieben dem EHCW nicht mehr viele Optionen: Zeiter nahm Goalie Remo Oehninger nach einem Timeout schon mehr als fünf Minuten vor der Schlusssirene vom Feld. Auch das half, wie man es zu diesem Zeitpunkt schon vemuten musste, dem EHCW nicht mehr weiter. Der Amerikaner Mike Vaskivuo traf zum 4:0 ins leere Tor. Damit war das Resultat für die Winterthurer ziemlich brutal, wie auch die Realität. Und die heisst: Der EHCW muss noch viel lernen. ()