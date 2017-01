Die Baisse gegen die Top 7

Gegen die Klubs, die in der NLB um den wohl letzten noch nicht vergebenen Platz in den Playoffs kämpfen, hat sich der EHCW in den letzten Wochen ansprechende gehalten. Aus den jüngsten Partien gegen die EVZ Academy, die GCK Lions, Thurgau und Biasca resultierte eine ausgeglichene Bilanz mit zwei Heimsiegen und zwei Auswärtsniederlagen. Düsterer sieht es gegen die übrigen sieben Mannschaften aus: Seit dem 4. Oktober, einem 3:2 zuhause gegen Martigny, kam aus 15 solchen Spielen kein einziger Punkt mehr dazu, «auch wenn es nicht immer aussichtslos war», wie Trainer Michel Zeiter betont. Am Dienstag (20 Uhr) ist der EHC Visp in Winterthur zu Gast. Angesichts der genannten Statistik mögen die Chancen auf einen Punktgewinn klein sein. Denn in diesen 15 Partien war auch Visp zweimal der Gegner. Die Winterthurer verloren auf eigenem Eis 2:6 und auswärts 1:3. Aus Sicht der Walliser passen diese Resultate ziemlich gut ins Bild: Seit ihrem 3:1-Erfolg gegen den EHCW am Samichlaus-Tag in der Litterna-Halle gewannen sie noch drei von neun Spielen: Gegen die Academy, die GCK Lions und gegen Thurgau. Es gab also Siege gegen die hinteren Fünf, aber lauter Niederlagen gegen die ersten Sechs – und ein 0:5 gegen Biasca als Ausnahme, die die Regel bestätigt: Visp hält sich gegen die Aussenseiter meist schadlos, tut sich aber sehr schwer gegen die Topmannschaften. Deshalb hält es Rang 7 zwar sicher, hat aber nach oben grossen Rückstand.

Defensive verbessern

Man könnte also sagen: Wenn einer der Top 7 der NLB für den EHCW in Reichweite ist, dann ist das am ehesten Visp. Ein Sieg gegen die Truppe von John Fust ist den Winterthurern auch schon gelungen: Im September gewannen sie auswärts dank zwei Powerplay-Toren 2:0. Nebst einem guten Überzahlspiel zeichneten sie sich damals vor allem durch eine starke Defensive aus. In dieser Beziehung müssen sie sich klar steigern. Denn wer gegen Rapperswil-Jona und Olten je sechs Gegentore kassiert, darf gegen Mannschaften dieses Kalibers nicht auf Punkte hoffen. «Wir müssen in den Schlüsselmomenten eines Spiels kühlen Kopf bewahren», fordert Zeiter.

Visp muss seit einigen Spielen auf den Amerikaner Jon Rheault verzichten, der womöglich für den Rest der Saison ausfällt. An seiner Stelle füllt Sportchef Alexej Kowalew die Position des zweiten Ausländers (neben dem Kanadier William Rapuzzi) aus. Dass der 43-jährige Russe noch immer seine Qualitäten hat, bewies er auch beim letzten Auftritt in der Zielbau-Arena. Beim 6:2-Sieg seines Teams im November schoss er das 3:1. Zuletzt fielen bei den Wallisern mit Matthias Schoder und Lukas Meili auch die beiden besten Torhüter aus.

Mit den Klotenern

Beim EHCW ist die Personalsituation deutlich komfortabler als auch schon. Aus Kloten werden Nebst Jorden Gähler auch Luca Homberger, Jan-Lee Hartmann und Alain Bircher erwarten. Weil auch der Bülacher Aurelio Lemm wieder dabei ist, pausieren Matteo Schärer und Timon Zuber. ()