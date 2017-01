Die kleine Serie des EHCW reisst

6:1 gegen Martigny, 5:2 gegen Visp und 5:4 gegen die GCK Lions – die letzten Heimspiele waren für die Winterthurer erfolgreich verlaufen. Deshalb konnten sie sich auch gegen Olten etwas ausrechnen, zumal sich die Personalsitutation nicht so schlimm präsentierte wie am Vortag von Trainer Michel Zeiter befürchtet. Adi Wichser, Jorden Gähler und auch Philip Beeler konnten mittun. Im Vergleich zum Match zwei Tage vorher gegen Martigny gabs nur eine Änderung: Für den in Kloten gebrauchten Thierry Bader kam Beeler zurück.Nicht von der Aufstellung also, aber vom Spiel her wars ein ganz anderer Match als gegen Martigny. Am Sonntag war den Winterthurern von Anfang an fast alles gelungen gegen eine Mannschaft, die ihr Potenzial nicht abrufen konnte. Gestern tat sich der EHCW lange schwer, und Olten war ein Gegner, der die Aufgabe ernst nahm, auch wenn ihm der 6:1-Heimsieg gegen die Winterthurer am vorletzten Sonntag leicht gefallen war.

30 zähe Minuten

Lange bekam man nicht den Eindruck, für den EHCW liege etwas drin. Es gelang dem Heimteam 30 Minuten lang nicht, Olten vor grosse Probleme zu stellen. Die Solothurner traten solide auf, spielten sich ihre Chancen geduldig heraus und verwerteten sie schliesslich auch genügend gut. Am Ende wars für sie ein «Arbeitssieg». Das heisst auch: Er war verdient, wenn auch nicht so souverän wie vor zehn Tagen.

Die Sache mit den Stöcken ...

Den 0:2-Rückstand bis zur 27. Minute handelte sich der EHCW durch zwei eher leichte Stockschläge ein, die seit der kleinen Regelevolution zur Weihnachtszeit eben gepfiffen werden. Zumal in einem Spiel, in dem es sehr fair her und zu ging und in dem die Schiedsrichter sich auf solche Situationen konzentrieren können. Nur müssten sie dann auf beiden Seiten mit gleich Ellen messen, was, und das ist die Kritik, nicht der Fall war. In einem Match, in dem die Powerplays eine erhebliche Rolle spielten, war das durchaus von Bedeutung.

Beim 0:1 in der 10. Minute sass jedenfalls Anthony Staiger auf der Strafbank. Cédric Schneuwly lenkte einen Schuss Romano Pargätzis ab. Beim 0:2 Philipp Wüsts (27.) war eine Strafe gegen Joel Steinauer eben abgelaufen. Ein Treffer Oltens lag da allerdings in der Luft, hatten doch kurz vorher Jonathan Ast und Stefan Mäder nur Pfosten und Latte getroffen.

Der EHCW musste sich etwas einfallen lassen. Zu wenig hatte er bis dahin bewegen, nichts bewirken können, das die Oltener ins Zweifeln brachte. Die Chance dazu kam bei einem Powerplay bei Spielhälfte. Und tatsächlich: Gian Andrea Thöny reagierte vor dem Tor auf einen abgelenkten Puck am schnellsten und verkürzte auf 1:2.

Mischlers Paraden

Das wäre eine gute Basis gewesen, um im letzten Drittel noch den Umschwung zu schaffen. Der EHCW hatte seine beste Phase, indem er die Oltener mit intensiviertem Forechecking zum einen oder anderen Fehler zwingen konnte. Das nächste Tor aber fiel auf der anderen Seite, und war mindestens offsideverdächtig. Cyrill Aeschlimann erhöhte auf 3:1, was den Winterthurern die Aufgabe erheblich erschwerte.

Es gelang ihnen immerhin auch im letzten Drittel, die Solothurner so sehr in Schwierigkeiten zu bringen, dass eine Wende vorstellbar war. Plötzlich war Oltens Goalie Matthias Mischler gefordert, und man muss sagen, er machte seine Sache sehr gut: In der 46. Minute blieb er in einem Winterthurer Powerplay gegen Hutchings und Thöny Sieger, und zehn Minuten vor Schluss lenkte er einen Schuss Fadri Lemms an den Pfosten.

Der EHCW konnte die Hypothek die er sich in der ersten Hälfte des Spiels mit einem 0:2-Rückstand eingehandelt hatte, nicht mehr korrigieren. Dazu fehlte auch die Réussite, die gegen Martigny noch geholfen hatte. Olten dagegen machte mit dem 4:1 drei Minuten vor Schluss alles klar.

In der Tabelle hat sich die Situation zugespitzt: Thurgau gewann in Zug 6:3 und liegt jetzt fünf Punkte vor dem EHCW. Das heisst: In der direkten Begegnung am Freitag in Weinfelden sind die Winterthurer unter Zugzwang.

(Der Landbote)