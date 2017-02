Die letzte Reise des EHCW endet mit einem Debakel

Nach 47 von 48 Qualifikationsrunden ist klar: Der EHCW kann die Playoffs nicht mehr erreichen. Er verlor gestern in La Chaux-de-Fonds mit 2:11 überaus klar, aber auch ein Sieg hätte nichts genützt. Denn Thurgau war nicht auf fremde Hilfe angewiesen und sicherte sich den 8. Rang mit einem 7:2-Erfolg in Rapperswil-Jona. Dem EHCW bleibt nur, sich im letzten Match morgen Sonntag (Spielbeginn wie in allen NLB-Hallen 17.30 Uhr) in der Zielbau-Arena gegen Olten von seinem eigenen Publikum zu verabschieden. Wenn möglich mit einem besseren Auftritt, als er ihn gestern in der Patinoire des Mélèzes hatte.

Denn in La Chaux-de-Fonds war der EHCW von der ersten Minute an auf verlorenem Posten. Es dauerte nur ein paar Sekunden, da hatte das Heimteam seine erste Chance. EHCW-Goalie Remo Oehninger stoppte erst Leblanc, dann Forget und Muller, ehe er sich kurz vor Ablauf der7. Minute erstmals geschlagen ­geben musste. Jaison Dubois und Muller erhöhten bis zur ersten ­Sirene auf 3:0 und in diesem Stil ging es bis zum Schluss weiter.

Zu passiv, um mitzuhalten

Die Winterthurer wirkten wie das Kaninchen vor der Schlange. Doch wenn man sich im Eishockey nicht schnell genug bewegt, hat man verloren. Um dagegenzuhalten, waren die Winterthurer zu passiv. La Chaux-de-Fonds hätte auch höher als 11:2 gewinnen können.

Nur im Mitteldrittel ging der EHCW etwas bissiger zur Sache – und bekam prompt Vorteile, wenigstens für eine kurze Zeit. Atanasio Molina verkürzte in der 31. Minute im Powerplay auf 1:3. Aber das wars auch schon an Positivem, was es über den EHCW zu berichten gab. Selbst in seiner schwächsten Phase hätte La Chaux-de-Fonds seinen Vorsprung erhöhen können. Noch vor Molinas Treffer musste hinten Oliver Etter, der vom zweiten Drittel an im Tor stand, mehrere Grosstaten zeigen, um ein Gegentor zu verhindern. In der 35. Minute war auch Etter erstmals bezwungen, und in den 95 Sekunden danach gleich noch zweimal. La Chaux-de-Fonds spielte sich in einen Rausch und erhöhte bis zum Schluss auf 11:2, was nicht einmal zu hoch war.

In der Halle herrschte Feststimmung, und etwas, das die Winterthurer im Hinblick auf die kommende Saison lernen müssen, ist, aus solchen Spielen mit weniger Schaden herauszukommen. Denn ein «Stängeli» ist immer schlecht fürs Image.

Aber in solchen Momenten merkt ein Team von Berufstätigen wie der EHCW halt, wie lang die Saison war und wie viel Substanz sie gekostet hat. Und wenn eine Profi-Equipe wie La Chaux-de-Fonds dann wirbelt, wird das Resultat halt schnell einmal hoch und so endete die letzte Reise des EHCW in dieser Saison mit einem ziemlichen Debakel.

Ein solches, wenn auch im kleineren Ausmass, erlebte übrigens auch Olten mit dem 1:5 im Derby gegen Langenthal. Es stehen sich morgen also zwei Teams gegenüber, die etwas gutzumachen haben. ()