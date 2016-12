Die zweite Hypothek wog zu schwer

29 kleine Strafen – 15 für Biasca und 14 für Winterthur – und ein Spiel, das deshalb über zweieinhalb Stunden dauert – wer will das sehen, muss man sich fragen. Aber im Moment ist es so: Es herrscht «Nulltoleranz», und weil sich die Spieler landauf und landab damit schwertun, muss sich auch das Publikum im Moment mit etwas schrägem Eishockey abfinden. Aber es ist natürlich ein Unding, so etwas Mitten in der Saison einzuführen. Wenn das auf Betreiben der Nationaltrainer erst nach dem zweiten internationalen Vorbereitungsturnier geschah, dann muss man sich fragen: Warum hat man das nicht schon vorher gemerkt? Annehmen muss man, dass bei den zuständigen Stellen im Sommer die Hausaufgaben nicht gemacht wurden.

Auch unnötige Fouls

Für die Winterthurer ist das keine Entschuldigung: Sie absolvierten bereits das dritte Spiel mit der neuen Regelinterpretation und hätten langsam wissen müssen, was auf sie zukommt. Dann kann man sich nicht noch unnötige Fouls leisten, von denen es zu viel gab. Und wenn, dann müsste wenigstens das Boxplay funktionieren, was beim EHCW im ersten Drittel aber überhaupt nicht der Fall war.

Mit drei Powerplaytreffern jedenfalls gingen die Tessiner zwischen der 11. und 16. Minute 3:0 in Führung. Weil sie sich aber nicht besser an die neuen Regeln hielten als die Winterthurer, dauerte es nicht lange, bis sie selber von der Strafenflut erfasst wurden. Und weil ihr Boxplay nicht besser war als das des EHCW, bekam das Team von Michel Zeiter so die Chance zur Aufholjagd. Und tatsächlich: Das Powerplay des EHCW funktionierte vorzüglich: Adi Wichser verkürzte noch vor Ablauf des ersten Drittels auf 1:3, als die Winterthurer zwei Mann mehr auf dem Eis hatten.

Drei Tore in 87 Sekunden

Im mittleren Abschnitt kam es noch besser, obwohl Roman Hrabec, der Topskorer Biascas, zunächst auf 4:1 stellte. Doch der EHCW glich diese Hypothek mit drei Toren innert knapp eineinhalb Minuten aus: Zweimal traf Alex Hutchings, einmal Philip Beeler, alle drei Treffer fielen im Powerplay. Es war die beste Phase des EHCW, und im Nachhinein musste man sagen: Man hätte noch mehr herausholen müssen, als der Wind zugunsten des EHCW drehte.

Dreimal Hutchings

Es hätte noch mehr (Powerplay-)Gelegenheiten gegeben. Doch der EHCW nutzte das vielzitierte «Momentum» nicht, das ihm in dieser kurzen Phase gleichsam zugeflogen kam. Am Ende waren auch nicht das Boxplay oder die kassierten Strafen die entscheidende Sache. Sondern, dass die Winterthurer bei personellem Gleichstand auf dem Eis nicht mithalten konnten, vor allem nicht nach dem 4:4. Denn da stocherte erst Trisconi die Scheibe zum 5:4 für die Tessiner über die Linie, und kurz darauf setzte Hrabec mit dem 6:4 den EHCW wieder auf Distanz.

Es waren mit Sicherheit «Big Points», die dem EHCW im Tessin entgingen. Mit einem Sieg hätte man die GCK Lions überholen und bis auf einen Punkte zur EVZ Academy aufschliessen können, die weiterhin den achten Playoff-Rang belegt. Immerhin hat sich die Situation für die Winterthurer nicht verschlechtert.

Aber sie müssen sich nach Weih­nachten wieder deutlich stei­gern, wenn sie die Playoffs im Auge behalten wollen, zumal mit den GCK Lions (am 27. Dezember zu Hause) und Thurgau am nächsten Freitag auswärts zwei Gegner warten, die ebenfalls noch um die Playoffs kämpfen.

