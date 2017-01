EHCW früh auf verlorenem Posten

In seinem bis dahin einzigen Match gegen Olten in dieser Saison gewann der EHCW in der Kleinholz-Halle 3:2 nach Verlängerung. An derselben Stätte waren die Winterthurer diesmal von einem derartigen Erfolg weit entfernt. Olten revanchierte sich für den Faux-pas im Oktober mit einem klaren 6:1-Sieg, der auch der spielerischen Leistung entsprach. «Uns wurden phasenweise die Limiten aufgezeigt», sagte EHCW-Trainer Michel Zeiter nach dem Match.Dass für den EHCW diesmal nichts zu holen und Olten seinen ersten Sieg (im dritten Spiel) des Jahres 2017 feiern würde, zeichnete sich früh ab. Die Solothurner führten schon nach gut fünf Minuten 2:0. Erst bewies der neu verpflichtete Tscheche Jiri Polansky, dass er auch als 35-Jähriger die erhoffte Verstärkung für Olten ist. Nach 90 Sekunden umspielte er seinen Gegenspieler, lief alleine auf Remo Oehninger zu und schoss das 1:0. Dann schloss Ueli Huber einen schnellen Gegenstoss mit dem 2:0 ab, ehe ein Winterthurer eingreifen konnte, «weil sich alle auf den Puck konzentrierten und die Gegenspieler aus den Augen verloren». Zeiter kritisierte sein Team da zurecht.

Die Kontrolle verloren

Sonst zeigte Olten in der Offensive zunächst nicht allzuviel. Doch das Heimteam war effizient. Es nutzte seine ersten beiden Chancen zu einer komfortablen Führung und konnte die Sache danach relativ entspannt angehen. Aber es blieb solide genug, um die Winterthurer problemlos vom eigenen Tor fern zu halten.

Richtig gefährlich wurde der EHCW im ersten Drittel nie, und danach auch erst, als die Partie praktisch entschieden war. Das war nach dem 3:0 der Fall, das Stefan Mäder in der 27. Minute erzielte. Er fing einen Diagonalpass des EHCW in der eigenen Zone ab und fackelte nicht lange. Sekunden vorher schon hatte Zeiters Team den Puck im eigenen Drittel verloren, doch Oehninger verhinderte das Gegentor noch. Doch die Winterthurer machten nun einfach auch zuviele Fehler, die es gegen Olten nicht leiden mag. «Da haben einige den Kopf etwas verloren und wir sind in Konter gelaufen», musste Zeiter zugeben.

Offensiv lange harmlos

Oehninger avancierte zum besten Spieler seiner Mannschaft. Aber 17 Sekunden vor dem Ende des Mitteldrittels musste er sich ein viertes Mal geschlagen geben. Nicolas Leonelli erhöhte auf 4:0. Wieder wars ein schneller Gegenstoss, nachdem die Winterthurer in der Offensivzone nicht konsequent genug aufs Tor gegangen waren. Das Resultat entsprach dem Gezeigten: Zu Beginn, als die Winterthurer auf die Defensive achteten, blieben sie vorne harmlos. Und als sie nach dem 3:0 nach vorne mehr unternahmen und ebenfalls zu Möglichkeiten kamen, wurde der Match phasenweise zu einem Schlagabtausch. Dabei war klar, dass der für den EHCW nicht gut ausgehen konnte, dazu hat Olten einfach zu gefährliche Leute in der Offensive.

Zeiters Team zeichnete auch in Olten aus, dass es sich nicht gehen liess. Im letzten Drittel trug es seinen Teil zu einem attraktiven Spiel bei. Resultat davon war das «Ehrentor», das Alex Hutchings in der 43. Minute zum 1:4 erzielte. Aber selbst wenn der EHCW mal eine gute Phase hatte, dauerte es nicht lange, bis Olten eine Antwort gab. Die Tore zum 5:1 durch Verteidiger Jonathan Ast und zum 6:1 durch Philipp Wüst fielen innert einer Minute.

Insgesamt brachte der EHCW zu wenig, um einen Gegner gehobenen NLB-Formats wie Olten gefährden zu können. «Zwei Drittel lang waren wir nicht imstande, an Oltens Stabilität zu rütteln», sagte Zeiter. «Übers ganze Spiel gesehen hatten wir auch unsere Chancen, aber es fehlte an Effizienz. In vielen Situationen waren wir nicht konsequent genug.» Weniger Fehler in der Defensive und mehr Biss im Abschluss – das braucht der EHCW, um am Dienstag zuhause gegen Visp wieder näher an Punkte heranzukommen oder gar zuzuschlagen, sollte sich die Chance bieten. Die Walliser haben sich mit einem 7:0 gegen die EVZ Academy gestern allerdings von ihrer besten Seite gezeigt. ()