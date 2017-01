EHCW verliert kapitalen Match

Fünf Derbys hat es in dieser Saison zwischen Hockey Thurgau und dem EHCW schon gegeben – vier davon haben die Thurgauer für sich entschieden. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sie acht Punkte vor den Winterthurern liegen. Neun Spiele vor Schluss ist Thurgau auf gutem Weg in die Playoffs.Diese muss der EHCW zwar noch nicht gänzlich abschreiben. Aber er müsste jetzt schon wieder einen Lauf ähnlich wie im ersten Viertel der Saison hinlegen, um sich nochmals eine Chance zu erarbeiten. Am Besten beginnt er damit schon am Sonntag, wenn die Rapperswil-Jona nach Winterthur kommt.

Die Spiele des EHCW in Weinfelden ähneln sich in dieser Saison: Thurgau bringt sich mit soliden Auftritten in eine gute Ausgangslage und verteidigt diese dann clever und zäh. Zweimal gewann das Heimteam 3:2, diesmal wurde das Resultat dank zwei späten Toren zum 4:1 etwas klarer. Zuhause ist Thurgau gegen den EHCW jedesmal einen Tick besser gewesen und hat das zum Sieg genutzt.

Zwei Geschenke

Geprägt wurde die Partie durch zwei Geschenke des EHCW in der Startphase: In der siebten Minute behinderten sich zwei Winterthurer in Überzahl in der eigenen Zone gegenseitig, und Mike Vaskivuo nutzte das in der 8. Minute zum 1:0. In der 13. Minute erhöhte Thurgau in einem seiner vielen Powerplays durch Renato Engler auf 2:0. Das wäre zu verhindern gewesen, denn niemand blockte den Schuss und Torhüter Oehinger sah dann schlecht aus.

Dieser Fehlstart wäre durchaus noch zu korrigieren gewesen. Die Winterthurer machten sich auch mit grossem Elan an diese Aufgabe heran und kamen kurz vor Ablauf des ersten Abschnitts zum 1:2, als die Scheibe via Schlittschuh von Robin Ganz den Weg ins Thurgauer Tor fand.

Was folgte, war ein intensiver Kampf zwischen zwei Mannschaften, die sich im Grossen und Ganzen ebenbürtig waren. Thurgau hatte in Topskorer Adrian Brunner, Eric Arnold und Toms Andersons eine Linie, die mit ihrer Torgefährlichkeit den Unterschied ausmachte, zwei Tore erzielte und oft für heikle Szenen vor Oehninger sorgte.

Der EHCW hatte durchaus seine Möglichkeiten zum 2:2. Aber viele waren es nicht. Zum einen verteidigte sich Thurgau zäh, zum anderen ging den Winterthurern die Gradlinigkeit, der Zug zum Tor ab, was sie etwa beim Sieg gegen Martigny noch ausgezeichnet hatte.

Zuviele Strafen kassiert

Im Schlussdrittel wurde das Aufholen auch durch zuviele Strafen erschwert. Vier davon leisteten sich die Winterthurer in den letzten 20 Minuten, die Thurgauer keine einzige. «Die Strafen sind der Grund für die Niederlage», befand EHCW-Trainer Michel Zeiter nach dem Match. «Da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen. Dadurch kamen wir nie richtig in den Rhythmus und konnten nicht die Intensität aufbauen, die es gebraucht hätte, um Thurgau in Bedrängnis zu bringen.»

Einen hohen Rhythmus hätten die Winterthurer nämlich gehen können. Denn sie waren mit vier Blöcken gut besetzt, der EHC Kloten stellte mit Serge Weber und Luca Homberger zwei NLA-erprobte Verstärkungen ab. Homberger, der nächste Saison wieder in Winterthur unter Vertrag stehen wird, hatte auch die eine oder andere gute Szene. Aber auch er konnte sich nicht entscheidend durchsetzen.

Letztendlich können die Winterthurer aus solchen Spielen nur lernen. In den entscheidenden Momenten eines kapitalen Matchs waren die Thurgauer abgeklärter. Sie waren zwar nicht durchwegs die bessere Mannschaft, aber sie nutzten die Fehler der Winterthurer aus und verhinderten in der Schlussphase durch die Kontertore von Andersons und Arnold, dass der EHCW nochmals auf eine Wende hoffen konnte. So gewinnt man Strichkämpfe. (Der Landbote)