Eine offene Rechnung begleichen

«Die Lakers liegen uns», sagte Michel Zeiter, der Trainer des EHC Winterthur, am Sonntagabend nach dem 4:3-Sieg seines Teams bei der EVZ Academy. In der Tat holte der EHCW, der in der NLB immer noch in seinen Lehrjahren steckt, gegen das ehemalige NLA-Team vom Obersee schon mehr Punkte, als er eigentlich «dürfte». Das begann mit der ersten Begegnung der beiden Teams in der zweithöchsten Liga in der letzten Saison, als die Lakers, damals gefühlt noch ein NLA-Klub, beim Aufsteiger aus der 1. Liga antrat. Der EHCW gewann 6:4, was eine kleine Sensation war. Zu erwähnen ist auch das erste Spiel dieser Saison, als die Winterthurer vom Obersee mit einem 3:1-Erfolg heimkehrten.

Zeiters Plan

In erster Linie in Erinnerung aber ist die Partie vor gut zwei Wochen, als es für die Winterthurer eben keine Punkte gab, denn 1,9 Sekunden vor Schluss erzielte Ryan McGregor das Siegestor der Lakers zum 4:3. Diese offene Rechnung will der EHCW heute begleichen, und er muss das auch tun, wenn er die kleine Chance aufrechterhalten will, sich noch für die Playoffs zu qualifizieren. «Ein Sieg gegen die Lakers und am Freitag ein Punkt aus La Chaux-de-Fonds, dann gibts am Sonntag gegen Olten einen ‘ Showdown’», lautet Zeiters Plan. Allerdings: Selbst wenn sein Team diese ehrgeizige Vorgabe umsetzt und Thurgau bis Freitag seine Spiele gegen dieselben Gegner verliert, selbst dann hätte Thurgau vor der letzten Runde am Sonntag die besseren Karten, mit einem Punkt Vorsprung und einem Heimspiel gegen die GCK Lions. Der EHCW müsste in der letzten Runde gegen Olten zwei Punkte mehr holen als Thurgau gegen die Küsnachter.

Derlei Rechnungen mögen Spielereien sein, aber sie zeigen eines: In Winterthur lebt die Hoffnung. Dass sich das auszahlen kann, bewies der EHCW in Zug, als er aus einem 1:3 mit einer Willensleistung einen 4:3-Sieg machte. Im Vergleich zu jener Partie dürfte Zeiter wieder auf die Verteidiger Jorden Gähler und Alain Bircher zählen können, was den EHCW nochmals ausgeglichener macht. (Der Landbote)