Eine wundersame Verwandlung

Die über 1200 Zuschauer in der Zielbau-Arena rieben sich die Augen: Nach gut 13 Minuten führte der EHCW gegen Martigny 4:0. Dabei waren die Walliser nicht irgendein Gegner. Von den letzten zehn Spielen hatten sie nur eines, gegen die Lakers, verloren, und am Freitag hatten sie sich durch einen 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Leader Langenthal als drittes NLB-Team für die Playoffs qualifiziert. Noch weniger konnte dieses Resultat verstehen, wer den EHCW am Freitag in Pruntrut beim 1:9 gegen Ajoie am Werk gesehen hatte. Wie also hat Trainer Michel Zeiter ein Team von Verlierern in so kurzer Zeit in eine Siegertruppe ummodeln können? Man dürfe davon ausgehen, dass die Mannschaft am Samstag etwas zu hören bekommen habe, sagte er dazu nur. «Zudem war am Freitag nicht alles schlecht. Heute aber wars einfach ein perfekter Match von allen vier Blöcken, und zwar punkto Gradlinigkeit, Entschlossenheit und Intensität.»

Offenbar hatte Martigny nicht mit derart viel Gegenwehr gerechnet. Jedenfalls fehlte dem Team der Biss, die Energie und die Kraft, die es bei seinen Heimsiegen gegen den EHCW ausgezeichnet hatte. Vielleicht mangelte es anfänglich auch an Respekt. Einmal im Rückstand half den Wallisern weder ein Timeout nach dem 0:2 noch ein Torhüterwechsel nach dem 0:4 entscheidend weiter.

Stabil bis zum Schluss

Für die Winterthurer hätte es nicht besser hätte laufen können: In der 4. Minute gelang Alex Hutchings das 1:0, eineinhalb Minuten später fand ein «Flatterpuck» Fabian Hurters den Weg zum 2:0 ins Netz. Es war das erste Saisontor des altgedienten EHCW-Verteidigers. In der 14. Minute setzten die Winterthurer gar einen Doppelschlag: Adi Wichser und Joshua Theodoridis mit einem Ablenker erhöhten innert 26 Sekunden auf 4:0.

Die Frage danach war: Wie geht der EHCW mit einem derartigen Vorsprung um? Zumal gegen einen Favoriten auf den NLB-Meistertitel noch 46 Minuten zu spielen waren. Die Antwort: Zeiters Team verteidigte die Führung mit sehr viel Leidenschaft und Laufbereitschaft. Es beging kaum noch Fehler, nachdem es davon in den ersten zwei, drei Minuten noch den einen anderen gegeben hatte. Vor allem blieb es bis zum Schluss stabil. Das 4:1, das Fabian Brem nach 15 Minuten erzielte, veränderte das Spiel nicht: Weder kamen bei Martigny Emotionen hoch, noch wurde der EHCW unsicher.

Die Winterthurer blieben zudem ziemlich effizient. Gian-Andrea Thöny stellte seine Skorerqualitäten in der 24. Minute beim 5:1 unter Beweis, und mit Jorden Gählers 6:1 in der 39. Minute wurde der EHCW fast unantastbar.

Ein kleiner Heimnimbus

Es war ein wichtiger Sieg für die Winterthurer, auch mit Blick auf die Tabelle: Denn es gewannen gestern auch Thurgau und die Ticino Rockets. Der EHCW aber hat mit zwei Punkten Rückstand auf Thurgau weiterhin gute Chancen auf den 8. Rang. In den letzten elf Runden stehen vier Spiele gegen direkte Konkurrenten an. Da muss man sich dann durchsetzen, aber wichtig ist auch, was an «Extrapunkten» wie jenen von gestern dazu kommt.

Mittlerweile hat sich der EHCW auch einen gewissen Heimnimbus erarbeitet. Von den letzten fünf Spielen auf eigenem Eis ging nur eines verloren, gegen Langenthal. 4:3 gegen die EVZ Academy, 5:4 gegen die GCK Lions, 5:2 gegen Visp und nun 6:1 gegen Martigny sind Resultate, die sich sehen lassen. Am Dienstag steht gegen Olten nochmals ein Heimspiel an.

Auswärts aber muss sich der EHCW steigern. Allerdings weist Trainer Zeiter zurecht darauf hin, dass sein Team die letzten Partien auf fremdem Eis mit stark ausgedünntem Kader in Angriff nehmen musste. Gestern standen mit Hilfe des Partners in der NLA vier vollständige Blöcke auf dem Matchblatt. Kloten stellte Bircher, Gähler, Hartmann, Zahner und Bader (nicht aber Homberger) zur Verfügung.

Hartmann kommt, Leu bleibt

Freilich sollte sich der EHCW künftig von Kloten etwas emanzipieren, wenn er vorwärts kommen will. Das heisst: Er muss seine wichtigsten Spieler bei sich selber unter Vertrag haben. Luca Homberger hat Zeiter für nächste Saison bereits an den EHCW gebunden. Dann wird auch Jan Lee Hartmann (21) in Winterthur angestellt sein. Er unterschrieb für ein Jahr, genau gleich wie Verteidiger Marwin Leu (23), der verlängerte. Das sind Schritte in die richtige Richtung. (Der Landbote)