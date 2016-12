Höchste Heimniederlage seit Jahren

Im vergangenen Frühling hatten sich die ZSC Lions im Playoff-Viertelfinal gegen den späteren Meister SC Bern blamiert. Als Qualifikationssieger schaffte es das Team aus Zürich-Nord, gegen den SCB ohne einen Sieg auszuscheiden. Und als eine Blamage konnte man auch die gestrige 1:6-Heimpleite gegen den SCB bezeichnen. Dabei waren sich die meistgenannten Meisterschaftsfavoriten zuvor auf Augenhöhe begegnet. Beide halten sich hartnäckig vorne in der Tabelle und beide sind dafür im Viertelfinal der Champions League ausgeschieden. Auch im helvetischen Cup ist keiner von ihnen mehr vertreten.

Quelle: ZSC Lions TV

Die ZSC Lions gaben bekannt, dass sie den Vertrag mit ihrem Stürmer Pius Suter vorzeitig bis 2019 verlängert haben. Und Nachwuchstalent Mattia Hinterkircher erhält einen Profivertrag ebenfalls bis 2019. Ryan Shannon und Inti Pestoni waren gestern Abend wieder fit. Dafür wurde Luca Cunti offiziell als verletzt gemeldet. Die Partie begann mit einer Trauerminute für die Opfer des Terroranschlages in Berlin.

Nach dem ersten Drittel führten die effizienten Berner mit 2:0. Zweimal erzielte der SCB in Überzahl durch Topskorer Mark Arcobello und Simon Moser einen Treffer. Der ZSC dagegen wirkte im Abschluss überhastet. Nichts Neues im Mitteldrittel. Ausser das die Gäste die Partie immer besser in den Griff bekamen. Der SCB nützte auch sein drittes Überzahlspiel für ein Tor. Calle Andersson traf in der 32. Minute zum 3:0.

Mit den Worten «Es isch no alles möglich, Vollgas ZSC», versuchte Stadionanimator Benny Wobmann trotz des klaren Rückstands vor dem letzten Drittel Optimismus zu verbreiten. Doch an diesem Abend war für die ZSC Lions nichts mehr möglich. Zwar gelang Pius Suter noch der Ehrentreffer, aber am Ende hiess es 1:6.

Fast nicht zu glauben, aber der SC Bern erzielte fünf seiner sechs Treffer im Powerplay. Diesem starken Gegner, der sowohl defensiv als auch offensiv überzeugte, hatten die ZSC Lions zunehmend nichts mehr entgegenzusetzen. Zumindest im ersten Drittel war die Partie noch ausgeglichen gewesen. Danach aber war der ZSC chancenlos.

Segers kritische Worte

«Ein schlechter Abend», meinte ZSC-Trainer Hans Wallson und kritisierte das ungenügende Boxplay seines Teams. Captain Mathias Seger ging noch einen Schritt weiter: »Wir waren auch bei fünf gegen fünf nicht bereit, dann kann auch das Boxplay und das Powerplay nicht funktionieren. Einen solchen Totalausfall dürfen wir uns nicht erlauben, vor allem nicht vor eigenem Publikum.»

Tatsächlich haben die ZSC Lions in den vergangenen zehn Jahren im Hallenstadion keine Partie höher als gestern verloren. Seger sah sowohl defensiv als auch offensiv Schwächen bei seinem Team. «Wir haben den direkten Weg zum gegnerischen Tor viel zu wenig gesucht», meinte der ZSC-Captain weiter. Die Vorstellung gestern war auf jeden Fall ernüchternd und wurde von den knapp 10 000 Fans am Ende mit einigen Pfiffen goutiert.

Der SCB dagegen hat 16 der letzten 18 Spiele gewonnen und scheint derzeit das Mass aller Dinge in der höchsten helvetischen Eishockey-Liga zu sein. Auch wenn sich der EV Zug als hartnäckiger Verfolger erweist. Nach Verlustpunkten gerechnet stehen die Berner nun schon acht Zähler besser als der ZSC da. Aber vielleicht ist es für die Stadtzürcher ohnehin besser, für einmal nicht als Qualifikationssieger in die Playoffs starten zu müssen.

Zwei Spiele stehen im alten Jahr für das Team von Hans Wallson noch auf dem Programm. Auswärts morgen Donnerstag in Fribourg und dann am Freitag im Hallenstadtion gegen den HC Lugano. «Da ist eine Reaktion auf die Leistung gegen Bern gefordert», erklärte Seger zum Abschluss eines für den ZSC enttäuschenden Eishockeyabends in Zürich-Nord. (Zürcher Regionalzeitungen)