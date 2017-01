Kloten zwang das Glück auf seine Seite

Vor der Partie hatte es so ausgeschaut, als ob Kloten sein Pech einfach nicht loswird. Denn Colby Genoway, der gestern seine Formalitäten in Mailand zwar erledigte und auf dem Papier spielbereit gewesen wäre, stand doch nicht in der Aufstellung. Der Kanadier musste sich krank abmelden.Der eine Hoffnungsträger fiel also bereits wieder aus, bevor er beginnen konnte, auf dem Eis etwas zu bewegen. An seiner statt stand ein französischer Stürmer in der Aufstellung: Kevin Hécque­feuille. Der Franzose amtete nicht als Verteidiger, sondern als Flügel neben Romano Lemm. Denn mit Bobby Sanguinetti kehrte der amerikanische Spielmacher in Klotens Defensive zurück.

Und mit ihm offenbar der Erfolg. Auswärts hat Kloten seit November und dem 8:1 in Bern nie mehr gewonnen. Mit Sanguinetti gab es wieder einen Sieg. Zum ersten Mal nach sieben Niederlagen in fremden Stadion, zum ersten Mal nach sechs Nullern in Folge in der Resega. Bobby Sanguinetti hatte bei keinem Treffer seinen Stock direkt im Spiel, aber seine Präsenz war enorm wichtig. Er brachte die Ruhe in die Verteidigung zurück. Nicht immer hielt sich Kloten in der eigenen Zone gut, aber viel öfter als vorher.

Und wenn die Fehler doch so gross wurden, dass Lugano hätte profitieren können, hielt Martin Gerber hervorragend. Er war besser als sein Gegenüber Elvis Merzlikins, und dank ihm holte Kloten im vierten Duell mit den Tessinern den dritten Sieg. Bei Punktgleichheit mit Lugano würde das für den EHC sprechen.

Aber ein Sieg alleine macht ­natürlich noch keinen Playoff-Frühling. Heute muss Kloten im Heimspiel gegen Davos nachlegen. Das würde dann für die letzten neun Runden die Chancen für Kloten und den Druck auf alle Gegner (von Genf über Lugano bis Davos) erhöhen.

Cuntis vierter Punkt

Geschehen ist ausser dem wichtigen Sieg für Kloten noch nichts. Man hat damit in erster Linie mal verhindert, dass die Playoff-Aussichten in weite Entfernung entschwinden.

Der Anfang allerdings verlief wie fast immer: Der Gegner schoss das erste Tor. Die beiden ersten Unterzahlspiele überstand Kloten relativ gut, aber die ersten Schritte nach vorne gerieten unglücklich: Backs Schuss wurde geblockt, die Tessiner fuhren in der 18. Minute einen Konter, den Damien Brunner verwerten konnte.

Mit der Hilfe von Elvis Merzlikins fand Kloten ins Spiel zurück. Daniele Grassis Schuss (21.) wurde von Wilson noch leicht abgelenkt, aber unhaltbar war der Versuch dennoch nicht. Das 1:1 zeigte Kloten, dass etwas möglich ist. Fünf Minuten später spielte die erste Linie die Lugano-Defensive richtiggehend aus. Hollenstein und Cunti setzten sich hinter dem Tor durch, Cunti sah, dass Praplan bestens postiert war – und er bediente ihn perfekt. Das war nach 26 Minuten die Führung. In der 55. Minute erhöhte Daniele Grassi auf perfektes Zuspiel von Drew Shore auf 3:1. Das war die Entscheidung, auch wenn Lugano in der letzten Minute und ohne Goalie noch auf 2:3 verkürzen konnte.

Kloten hatte in Lugano das, was der Mannschaft zuletzt abhandengekommen war: Wettkampfglück. Denn im mittleren Abschnitt offerierte die Defensive (Ramholt) dem Gegner den einen oder andern Puck. Aber mit der ersten Führung in einem Match seit dem 7. Januar (und dem 3:1 gegen den ZSC) war das Selbstvertrauen gross genug, um die ganz schlimmen Fehler zu eliminieren.

Kloten hat nicht nur Sanguinetti zurück, sondern auch Matthias Bieber. Und die personelle Situation war zumindest gestern so, dass Pekka Tirkkonen endlich wieder zwei Linien zusammenhatte, die offensiv etwas bewegen können: Cunti/Hollenstein/Praplan hiess das eine Trio, das andere Shore/Sheppard/Grassi.

Luganos Fans demonstrierten vor der Partie mit Plakaten und einem leeren Sektor gegen Sportchef Roland Habisreutinger und seine vielen Trainerwechsel. Lugano verlor erst zum sechsten Mal ein Heimspiel. ()