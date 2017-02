Nach vorne rechnen ist vorbei

Drei Runden vor Schluss ist das rechnerisch definitiv geworden, was sich seit der Doppelniederlage am Wochenende vor der Nationalteampause gegen Langnau abgezeichnet hat: Die Playoffs finden diesen Frühling ohne den EHC Kloten statt. Der im Sommer gerettete EHC unterlag in Bern 2:3, der HC Lugano besiegte den HC Davos 3:1.Dass das Rechnen nach vorne gestern Abend ein Ende nahm, ist nach den jüngsten Resultaten und Leistungen keine Überraschung. Nach der ersten Saisonhälfte aber natürlich schon. Von den ersten 26 Partien dieses Winters gewannen die Klotener die Hälfte, nachher brach (fast) alles zusammen.

Seit Ende Oktober ist es der Mannschaft nicht mehr gelungen, zweimal in Folge zu siegen. Dieses unseligen Symptom hatte das Team schon letzte Saison unter Sean Simpson gezeigt. Allerdings hatte vor einem Jahr ein Schlussspurt die Wende erbracht zu einem Playoff-Gastspiel, das nach vier Partien gegen Davos aber schnell vorbei war. Es folgte die Nachricht vom Rückzug der kanadischen Investoren.

Dieses Jahr lag Kloten vor Weihnachten nur einen Punkt hinter der Weihnachtsmarke von 2016, aber der Turnaround traf dieses Mal nicht ein. Der Hauptgrund war der Abgang Tommi Santalas, der hätte verhindert werden können. Man hätte dem Finnen einen Zweijahresvertrag zu den erneut reduzierten Bedingungen zugestehen können. Aber jemand war der Meinung, dass Santala in zwei Jahren zu alt sein würde.

Das war aber nur ein Grund. Dazu kam aber auch, dass es beinahe einen Monat dauerte, bis ein ausländischer Stürmer den Weg nach Kloten gefunden hatte. Und von den Ausländern, die in jener Zeit im Einsatz standen, agierten Sheppard und Hecquefeuille auf sehr tiefem Niveau.

Drei Siege gab es in diesem Jahr bisher. Seit gestern Abend wissen die Klotener, wo sie sich befinden. Und die Cupsieger können sich endlich darauf besinnen, diese Aufgabe zu lösen. In der Phase, die sie als «Playoff-Zeit» bezeichneten, spielten sie viel zu selten wirklich so engagiert und entschlossen wie im Herbst. Der Sparkurs, zu übertrieben gefahren, hat seine Wirkung hinterlassen. Das Team startete mit zu wenig Spielern in die Saison; und wieder mal musste man feststellen, dass eine Saison wohl eher teuer kommt, wenn man während der Spielzeit Personal holen muss. Besser wäre es, beim Start genug breit aufgestellt zu sein, nicht erst dann Ersatz zu holen, wenn das Kader schon ausgedünnt ist. Das hätte einiges an Substanz retten können.

Zwei Geschenke

Dazu passte auch irgendwie der Auftritt von gestern in Bern. Zwei Geschenke ermöglichten dem Meister die 2:0-Führung. Kellenberger brachte die Scheibe bei angezeigter Strafe mit einem Ablenker nicht aus der Zone. Einige Schiedsrichter hätten abgepfiffen, andere müssen sagen: Kellenberger hätte entschlossener vorgehen sollen. In der letzten Sekunde fiel das 1:0 für Bern. Im zweiten Drittel servierte Drew Shore den Puck Aaron Gagnon zum 2:0 auf den Stock. Beim 3:0 von Martin Plüss in doppelter Berner Überzahl agierte Goalie Gerber unglücklich.

Immerhin konnte Kloten die Partie noch spannend machen. Sanguinetti verkürzte auf 1:3, Romano Lemm traf in Überzahl zum 2:3. Es blieben noch vier Minuten, um den Ausgleich zu erzwingen. Tim Ramholt hatte die grösste Möglichkeit dazu.

Nach dem 8:1 in der Halle des Meisters und dem 3:4 nach Verlängerung zog Kloten erstmals in dieser Saison ohne Punkte aus Bern ab. Zu lange war die Mannschaft gut unterwegs, aber nicht mehr. Gerade viel Gefährliches brachte das Team lange nicht zustande. Zu schnell war der Puck wieder auf den Stöcken der ­Gegner.

Das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass mit Luca Cunti der Center zwischen Denis Hollenstein und Vincent Praplan wegen Krankheit fehlte. Damit fehlte ein kreativer Stürmer. Doch solche Absenzen könnte man verkraften, wenn die Eigenfehler nicht wären.

Für Kloten geht es nun darum, weiteres Abrutschen zu verhindern. Sonst wird die Saison noch unangenehm lang. ()