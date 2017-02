No-Future-Gefühl über Kloten

3:2 gegen Biel, 2:1 nach Penaltys gegen Ambri und 4:2 in Genf – mit der ersten Serie von drei Siegen in Folge in diesem Winter hat sich der EHC Kloten aus der Qualifikation verabschiedet. Und sich gleichzeitig ein sehr gutes Polster im Kampf um den Ligaerhalt zugelegt. Vor der Zwischenrunde liegt Platz 11 (Fribourg und Ambri punktgleich) 14 Punkte zurück, noch 18 Zähler sind zu holen. Der Cupsieg war ein «Trostpokal», den man vielleicht gerne gegen eine Playoff-Qualifikation ausgetauscht hätte. Nach der ersten Saison mit dem neuen Besitzer Hans-Ueli Lehmann kann man festhalten: Sehr vieles (Gastrorechte, Wöschchuchi, lokale Vernetzung) wurde sehr gut gelöst. Aber wie steht es um den Sport? Wegen der Mannschaft kommen die Zuschauer ins Stadion, sie ist das Produkt, das die Leute anlocken soll, muss und wird. Und in den Sport, ins Team, wurde zu wenig eingebracht. Es liesse sich also eine durchaus logische Bilanz ziehen. Zum Beispiel die: Ein weiterer Besitzer hat gemerkt, dass es nicht funktioniert, mit nur 3 Ausländern in die Saison zu gehen. Am Ende wird alles doch teurer und weniger gut. Beim knappen Klotener Kader ist die Belastung jedes einzelnen höher; erst Ersatz zu holen, wenn Verletzungen bereits da sind, ist zu spät. Das ist ein Mitgrund, warum der schöne Herbst (bis Ende Oktober) im winter­lichen Frost erstarrte. Einige Verletzungen sind auch Folgen der Überbelastung. Das müsste heissen: 4 Ausländer zum Saisonstart, Kader leicht vergrössern.

«Fall Santala» schlecht gelöst

Ein anderer Grund für das Verpassen der Playoffs war, dass sich die Mannschaft gerade im Herbst zu lange überschätzte (8:1 in Bern, 8:3 über Lugano). Es begann schon mit der Heimniederlage gegen Langnau, als die SCL Tigers am Tag vor dem Trainerwechsel zum ersten Mal in dieser Saison gewinnen durften. Zu viele solcher Spiele waren zu sehen. Der «Fall Santala» wurde nicht gut gelöst. Es hätte die Möglichkeit gegeben, einen starken Routinier für wenig Geld für zwei ­weitere Jahre zu verpflichten. Mit dem (kleinen) Risiko, dass der Finne zu alt wäre. Wer mit 37 noch so gut spielt, der ist auch mit 39 noch stark (zeigt Martin Plüss). Das Scharnier des Teams ging verloren. Und es dauerte fast einen Monat, bis ein Ersatz für ihn in Kloten war. Das war viel zu lang. Dass die Ausländer in Kloten im Prinzip wissen, dass sie für einen neuen Vertrag an einem andern Ort spielen, ist der Teambildung nicht gerade dienlich. Nachvollziehbare Punkte für Verbesserungen sind da. Doch aus der präsidialen Etage sind andere Töne zu vernehmen. Obwohl das Minus hervorragend vermindert wurde, heisst es: Noch mehr sparen, vielleicht spielen wir ohne Ausländer. Solche Aussagen vermitteln einem eher ein No-Future-Gefühl in Kloten als die Begeisterung, sich bei nächstbester ­Gelegenheit wieder eine Saisonkarte zu kaufen oder ein Sponsoringpaket zu erstehen. Wer ein Produkt verkaufen will, muss schauen, dass sich die Leute dafür interessieren. Aber die Qualität reduzieren und denken, dass dennoch mehr Käufer kommen – das geht nicht auf. Kloten braucht zwei sehr gute Blöcke, sonst heisst die Zukunft bald NLB. Und das ist keine Zukunft. (Zürcher Unterländer)