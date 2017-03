«Sowjets am TV – das war wie Weihnachten»

«Die Sonne scheint, die Playoffs beginnen – das ist perfekt.» Hans Wallson, der Coach der ZSC Lions, ist am Tag vor dem ersten Viertelfinalmatch guter Laune. Wie alle andern, die in den Playoffs spielen. Der 50-Jährige aus Nordschweden hat sich in seinem ersten Jahr in Zürich mit seinen Ideen sehr gut durchgesetzt, die Handschrift ist deutlich zu erkennen. Experten sind beeindruckt vom Spielstil der ZSC Lions.

Und Hans Wallson ist nicht minder begeistert von seinem «neuen» Leben in der Schweiz. «Die Berge, das Essen, die Menschen» – es gibt nichts, das ihm nicht zusagt. Seine Anwesenheit in Zürich müsste eigentlich alljene nervösen ZSC-Fans beruhigen, die befürchten, dass ihr Team nun gegen Lugano wie im letzten Jahr gegen den SC Bern in den Viertelfinals scheitert: Mit Skelleftea stand Wallson in der schwedischen SHL viermal in Folge im Final. 2013 und 2014 gewann er, 2015 verpasste er das historische Meistertriple, das in Schweden einzig Djurgarden geschafft hat, gegen Växjö. Im letzten Final unterlag Skelleftea dem Champions-League-Sieger Frölunda Göteborg.

Der Coach der ZSC Lions spricht über seine Entwicklung, Vorlieben und erklärt, warum er einmal 10 000 Kronen weggeworfen hat.Seit Sie Trainer von Profispielern sind, haben Sie stets den Playoff-Final erreicht. Haben Sie in Ihrer ganzen Karriere als Coach überhaupt je eine Viertelfinal­serie verloren?

Hans Wallson: Nein, auch mit den Junioren von Skelleftea nicht. Wir schafften es zusammen jeweils mindestens in die Halb­finals, zweimal spielten wir imFinal.

Ihre erste Playoff-Serie in der SHL endete im Frühjahr mit einem beeindruckenden Rekord: Skelleftea wurde mit 12:1 Siegen Meister, die Finalserie endete 4:0. Was erwarten Sie von Ihren ersten Playoffs in der Schweiz?

Nun, damals in Skelleftea spielten wir wirklich fantastisches Eishockey, solche «einseitigen» Serien kann man nie erwarten. Es heisst «best of 7», darauf muss man sich einstellen. Es kann auch das siebte Spiel sein, das entscheidet.

Vor vier Jahren und einem Monat noch waren Sie Juniorentrainer in Nordschweden. Wenn Sie zurückschauen: Denken Sie nicht, dass in den letzten Jahren alles sehr schnell gegangen ist?

Nein. Ich befasste mich stets mit Eishockey, zuerst als Spieler. Nachher selbst in der Zeit, als ich nicht als Trainer angestellt war. Da versucht man, sich selber weiterzuentwickeln.

Sie wurden im Februar 2013 kurzfristig vom Junioren- zum Cheftrainer befördert. Haben Sie da nicht ein bisschen gezögert?

Nein, ich fühlte mich absolut sicher, auch von meinen Kenntnissen her. Und ich war ja in Skelleftea angestellt, ich vollzog diesen Schritt nicht aus dem persönlichen Ego heraus. Ich habe das für den Verein getan.

Das Eishockey, das Ihnenvorschwebt, hat viel mitdem russischen Stil zu tun.

Ich war fasziniert von der Art, wie die Sowjetunion spielte. Damals gab es ja noch kein Internet, in Schweden nur zwei Fernsehsender. Immer, wenn die Sowjets am TV zu sehen waren, war das für mich wie Weihnachten. Ihr Spielstil, gepaart mit noch mehr Härte, das ist es, was mir vorschwebt.

Im Herbst 2014 wurden Sie vor einem Match in Karlstad als Trainer des Jahres geehrt. Sie bekamen einen Blumenstrauss überreicht . . .

. . . Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich bekam also diesen Blumenstrauss. Was mache ich mit dem? Ich sah oben unter den vielen Zuschauern eine Frau – ich warf ihr den Strauss zu. Mir war allerdings nicht gesagt worden, dass im Blumenstrauss auch ein Check über 10 000 Kronen (Wert 2017 1120 Franken, die Red.) steckte. Obwohl das nachher in der Presse ein Thema war, habe ich die 10 000 Kronen nie zurückerhalten. Wahrscheinlich hat sich die Frau einen schönen Urlaub gegönnt.

Was ist das Bestean den Playoffs?

Die Intensität. Für alle, für Spieler, Coaches und Fans. Zuerst ist alles auf acht Teams konzentriert, je weiter man kommt, desto grösser ist die Aufmerksamkeit. In Schweden interessieren die Eishockey-Playoffs noch mehr als hier in der Schweiz. Eishockey ist die Nummer-1-Sportart. Wir haben eben keinen Federer.

Aber Fussballstar ZlatanIbrahimovic.

(lacht) Der hat seine eigene Zeitung.

Vor der Saison hat man als Coach seine Ideen, wohin man mit dem Team will. Wo stehen Sie?

Im ersten Teil der Saison ging es darum, die neuen Strukturen zu finden und zu entwickeln. Nachher darum, Vertrauen ins System und in die Konstanz zu finden. Ich bin glücklich mit dem, was wir jetzt haben.

In 50 Qualifikationsspielen blieb Ihr Team nur in sieben Partien ohne Punkte. Das ist ein Bestwert, Leader Bern zum Beispiel verlor neunmal nach60 Minuten. Wie wichtig sind solche Zahlen für Sie?

Auch sie zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die sehr schwer zu schlagen ist. Wir spielten nicht immer perfekt, aber wir haben immer wieder einen Weg zum Sieg gefunden. Mal wegen der Torhüter, mal wegen der Defensive, mal wegen der Stürmer.

Im Playoff sprechen viele von «Defense first». Bei Ihnen tönt das wohl ein bisschen anders. Dass man auch etwas wagen muss?



Natürlich braucht es gute Defensivarbeit, auch in der Mittelzone. Das Wichtigste aber ist: Wir wollen spielen, um zu gewinnen. Es braucht diese Mentalität – und manchmal auch ein bisschenGenialität. Wer nur spielt, um irgendwie zu überleben, der wird nicht überleben und also auch nicht gewinnen.

