Wenigstens einen Punkt gerettet

Das reichte aber nicht, um Weihnachten über dem Strich zu feiern.

Und plötzlich sah es so aus, als ob Kloten wieder mit leeren Händen dastehen würde. Eine Minute lang, nachdem sie ein letztes Boxplay überstanden hatten, brachten die Zürcher die Scheibe nicht aus dem Drittel, und Cody Almond lenkte eine Scheibe so ab, dass der Puck nach 59:30 im Klotener Tor lag. Es wäre das 1:2 gewesen, das Kloten kaum – in der aktuellen Verfassung ohnehin nicht – noch hätte korrigieren können. Aber die Schiedsrichter mussten sich den Treffer nochmals anschauen, und am Fernsehschirm sahen sie, dass der Stock Almonds klar zu hoch gewesen war. Also rettete sich Kloten wenigstens in die Verlängerung. Erstmals seit dem 29. November (8:3 gegen Lugano) hatte die Mannschaft wieder mal einen Punkt auf dem Konto. Zwei wurden es nicht, weil Denis Hollenstein mit einer grossen Chance gleich zu Beginn der Overtime scheiterte – und weil zwei Genfer im Penaltyschiessen die Coolness hatten, die früher Kloten in solchen Situationen gezeigt hatte. Nathan Gerbe und Noah Rod verwerteten ihre Versuche mit einer Abgeklärtheit und Klasse, die beeindruckte. Gerbes Zwick in die hohe Torecke war gar Extraklasse.

Für Kloten war nur Drew Shore erfolgreich. Robin Leone, Romano Lemm und Vincent Praplan liefen so an, wie ihr Selbstvertrauen momentan ist: Zögerlich. Denis Hollenstein schoss scharf, aber übers Tor. Der Captain und Topskorer ist auch nicht mehr in der Verfassung der besten Tage, auch er trifft nicht mehr so locker und leicht wie im September und Oktober.

Leichter Aufwärtstrend

Die «Neunpunkte-Woche» brach­te also am Ende nur einen Zähler. Das war zu wenig, um im Kampf um Platz 8 zu bestehen. Der eine Punkt von gestern aber war wichtig. «Wenigstens haben wir wieder mal was in den Händen», ­sagte Trainer Pekka Tirkkonen. «Und wenigstens haben wir dem Gegner nur einen Treffer zugestanden. Wenn wir dahin kommen, gewinnen wir auch wieder Spiele.» Dass Genf nicht öfter traf, war auch das Verdienst von Goalie Luca Boltshauser. Er stoppte 70 Sekunden vor Ablauf der 60. Minute einen Puck, den die Genfer schon im Tor gesehen hatten – das war nur eine von vielen wichtigen Paraden.

Kloten zeigte wenigstens einen kleinen Aufwärtstrend. Die Mannschaft trat nicht mehr so ängstlich und mutlos auf, sie versuchte wieder, sich entschlossener dem Gegner in den Weg zu stellen. Und sie zeigte ein erstes Drittel, das sogar sehr gut war. Für einmal kam kein früher Gegentreffer, den es aufzuholen galt. Aber Genf schoss dennoch das erste Tor. Nachdem ein weiter Pass Klotens auf Robin Leone ­abgefangen worden war, klappte es auf die andere Seite besser: ­Daniel Rubin verwertete nach 24 Minuten. Kloten brachte es – zusammen mit dem Donnerstagmatch in Ambri – zum vierten Mal in Folge nicht fertig, aus einer doppelten Überzahl irgendetwas Gefährliches zu produzieren. Aber immerhin gelang doch noch ein Powerplaytor: Nachdem eine Überzahl beinahe verstrichen war und Kloten den Puck erneut verloren hatte, erkämpfte sich Shore die Scheibe erneut, Robin Leone verwertete sein Zuspiel ­direkt zum 1:1 (33.).

Minus ein Punkt

Mit einem Sieg nach 60 Minuten hätte sich Kloten im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr trotz der sechs Nuller in Folge noch gesteigert. 43 Punkte hatte das Team nach dem letzten Spiel 2015, einem 4:7 gegen Zug, nach 33 Partien auf dem Konto, Rang 10 stand vor dem Namen. Nun sind es 42, also ein Zähler weniger, und Rang 9. Wenn Kloten die Krise im alten Jahr zurücklassen und im neuen mit neuer Energie, neuem Elan und vor allem neuen Spielern antreten kann, müsste wieder deutlich mehr möglich sein.

Sportchef Pascal Müller wird sich auch am Spengler-Cup umsehen, ob der eine oder andere freie Spieler den Ansprüchen genügen konnte. Ryan Vesce, der bei Lugano als Verstärkung auftritt, ist einer von diversen Kandidaten. Wichtig wird aber vor allem sein, dass Kloten endlich wieder einen gesunden Bobby Sanguinetti im Team hat. Der Amerikaner wurde im letzten Spiel vor der Novemberpause von Chris Baltisberger mit einem harten Check niedergestreckt, dazu im Spiel gegen Zug mit einem Kopftreffer. Bis zum Match gegen die ZSC Lions vor der ersten Pause war der Amerikaner überragend, nach seiner Rückkehr immer noch gut. Aber ohne ihn kommt aus der Defensive viel zu wenig. Kevin Hecquefeuille ist nicht annähernd ein valabler Ersatz. (Zürcher Regionalzeitungen)