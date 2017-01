Wer elf der letzten zwölf Spiele verliert ...

Zweiter Einsatz von Luca Cunti für Kloten, aber auch die zweite Niederlage mit seinem Temporärverein. Wie schon am Abend zuvor nach dem 4:6 gegen Lausanne fokussierte sich das Interesse der Journalisten nach der Partie im Kabinengang auf ihn. Eigentlich konnte er seine Schwachstellenanalyse vom Vorabend wiederholen: «Die zahl­rei­chen Strafen haben uns erneut das Genick gebrochen; zudem vergaben wir zu viele Chancen.»Er selber konnte sich nach einem Treffer und einem Assist gegen Lausanne nun im tief verschneiten Langnau erneut einen Assist gutschreiben lassen. Sein herrlicher Pass schon in der 2. Minute auf Denis Hollen­stein brachte die frühe Klotener Führung. Cunti stürmte diesmal in der ersten Angriffsformation an der Seite von Hollen­stein und Vincent Praplan.

Praplan war im Mitteldrittel, als er vom Puck am Kopf getroffen wurde, ausgefallen. Er kam aber später zurück. Cunti war noch zu entlocken, weshalb er aus seiner Sicht in den letzten Wochen bei den ZSC Lions nicht mehr zum Einsatz gekommen war. Er glaubt, dass Trainer Hans Wallson entsprechende Anweisungen von «oben» erhalten hat. Er selber habe nämlich mit Wallson keine Probleme gehabt.

Kellenbergers Fehlschuss

Doch zurück zum Eishockey­abend in der einmal mehr randvollen Ilfis­halle. Es war ganz ­sicher kein hochklassiges Spiel, dafür eines mit einem enormen Unterhaltungswert. Klo­ten konnte seine gute Ausgangs­lage mit der schnellen Führung nicht ausnützen und hatte dabei mit drei Schüssen an die Torumrandung Pech. Bei ­Steve Kellenbergers Fehlversuch in der 22. Minute war allerdings primär Unvermögen dabei. Der Stürmer, der weiterhin auf seinen ersten Saisontreffer wartet, traf das leere gegnerische Tor nicht.

Dies war die Schlüssel­szene. Vor allem, weil Alexei Dostoinow kurz dar­auf der Ausgleich zum 1:1 gelang. Und wenn es einem ­Team wie Kloten nicht läuft, dann kommt weiteres Ungemach dazu. Phi­lippe Seydoux, einst auch beim EHC unter Vertrag, schoss in der 31. Minute auf das von einem solid haltenden Luca Bolts­hauser gehü­tete Klotener Tor. Der Puck wäre weit daneben geflogen, doch Edson Harlacher lenkte die Scheibe höchst unglücklich ins eigene Tor ab. Der Rest des Abends war ein Abnützungskampf, den Langnau letztlich mit 4:1 für sich entscheiden konnte.

Heinz Ehlers, der Trainer der Emmen­taler, sprach nach zuvor drei Niederlagen in Serie von einem wichtigen Sieg für die Moral: «Diesmal ist eine Partie endlich für uns gelaufen. Wir haben zuvor acht von elf Spielen verloren, obwohl wir da nicht schlechter als gegen Kloten waren.» Lang­nau, das seinen Verteidiger Martin Stettler schon früh mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung verloren hat, wahrte mit den drei Punkten seine letzte Chance auf eine Playoff-Qualifikation.

Die zu vielen Gegentore

Und Kloten? Innerhalb von zwei Tagen und zwei Nieder­lagen hat sich die Ausgangslage für die Zürcher Unterländer massiv verschlechtert. Auch weil die ­direkte Konkurrenz über dem Strich punk­tete. Zwölf Spiele vor Schluss weist das ­Team von Pekka Tirkkonen nun schon sieben ­Punkte Rückstand auf den Tabellenstrich, Genf-Servette und den HC Lugano auf. Wobei die Genfer eine und die Tessiner gar zwei Partien mehr als Kloten ausgetragen haben.

Die Zürcher Unterländer mögen in der Ilfis­halle auch Pech gehabt haben, die Niederlage war ­sicher nicht zwingend. Aber wer elf der letzten zwölf Meisterschaftsspiele verliert, darf sich über die angespannte Tabellen­lage nicht wundern. Es ist eher erstaunlich, dass Kloten mit ­dieser miserablen Bilanz überhaupt noch Chancen für die Playoff-Qualifikation hat.

Zu den Schwachstellen. Es fehlt innerhalb einer Partie die Konstanz. Sowohl gegen Lau­sanne als auch nun in Lang­nau gab es eine Phase, in welcher die Partie zugunsten des EHC zu laufen schien. Kloten konnte dies zweimal nicht ausnützen. Weiter erhalten die Zürcher Unterländer zu viele Gegen­treffer. Zwölf sind es in den letzten drei Partien, 127 bereits total. Nur ­Lugano und Fribourg sind statistisch defensiv noch schlechter. Letztlich kassiert das Team von Pekka Tirkkonen zu viele Strafen, darunter auch solche weit weg von der eigenen Gefahrenzone.

Schon morgen Dienstag folgt die Heimpartie gegen den SC Bern. «Einfach alles geben», ist das simple Erfolgsrezept von Stür­mer ­Cunti, der die Stimmung im Team trotz der vielen Niederlagen weiterhin als gut bezeichnet. Etwas Positives gibt es immer­hin zu vermelden: Die verletz­ten Bobby Sangui­netti, Roman Schlagen­hauf und wohl auch Mat­thias Bie­ber sollten bald ins Team zurückkehren können.

