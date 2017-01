Wieder ein Debakel gegen Ajoie

2:12 verlor der EHC Winterthur Ende Oktober vor eigenem Publikum gegen Ajoie. Gestern kam er nur knapp um ein weiteres «Stängeli» herum: Weil die Winterthurer im Schlussdrittel komplett einbrachen, verloren sie mit 1:9 ein zweites Mal derart klar, dass man sich fragte, wie die Mannschaft diesen Gegner auch schon geschlagen hat. Mit einem 6:3-Sieg nämlich hatten die Winterthurer die Patinoire Voye­boeuf bei ihrem ersten Besuch in der Ajoie verlassen.

111 fatale Sekunden

Von derartigen Glücksgefühlen waren sie diesmal ziemlich weit entfernt, und das praktisch von Anfang an. Sie konnten nicht dagegenhalten, als das Heimteam und vor allem dessen erster Block mit den Kanadiern Philip Michaël Devos und Jonathan Hazen sowie Victor Barbero zu wirbeln begann. Noch bevor die ersten zehn Minuten vorbei waren, führte Ajoie 3:0. Die Tore fielen innert 111 Sekunden, die für den EHCW fatal waren. Im Grunde lief es jedesmal gleich: Ajoie stellte blitzschnell um, kam mit hohem Tempo in die Zone vor Goalie Remo Oehninger und schloss konsequent ab. Erst traf Devos nach einem Pass Victor Barberos, danach Leonardo Fuhrer mit einem geschickten Schlenzer und schliesslich Hazen, der nach einem Abpraller am schnellsten reagierte. Oehninger konnte man kaum einen Vorwurf machen. Im Gegenteil: Er verhinderte lange einen noch höheren Rückstand.

Möglichkeiten, den Dingen einen anderen Lauf zu geben, hatten die Winterthurer kaum. In einem Powerplay in der Startphase blieben sie ungefährlich. Die beste Chance hatte Joshua Theodoridis, aber er scheiterte kurz nach dem 0:1 an Ajoie-Goalie Ludovic Waeber. In einem zweiten Überzahlspiel hätte Matteo Schärer auf 1:3 verkürzen können, schoss aber nicht platziert genug.

Aber selbst ein Tor der Winterthurer in dieser wegweisenden frühen Phase hätte der Partie kaum einen anderen Lauf gegeben. Dazu waren sie einfach nicht stark genug, nicht schnell genug, nicht stabil genug und schon gar nicht konstant genug. Und dazu war das Tempo, das Ajoie vorlegte, auch zu hoch.

Nur im mittleren Abschnitt fand das Team von Michel Zeiter zwischenzeitlich etwas besser in die Partie. Da war das Spiel zu ­erkennen, das Zeiter von seiner Mannschaft sehen will. Aber das reichte bei weitem nicht. Ins Tor traf auch da nur der Gegner: Giacomo Casserinis Distanzschuss war für Oehninger nicht zu sehen, weil Ajoie permanent einen Mann vor dem gegnerischen Torhüter postiert hat, wenn die Verteidiger abschliessen können.

Ein «Fünferpack»

Als Alex Hutchings in der 49. Minute in doppelter Überzahl auf 1:4 verkürzte, konnte man sagen: Dieses Tor sei ein angemessener Lohn für eine Leistungssteigerung nach einem schwachen ersten Drittel gewesen. Aber Ajoie schlug brutal zurück: Da war nichts zu sehen von Schonung für das Spiel vom Sonntag bei Leader Langenthal. Innert gut sechs Minuten stellten die Jurassier das Resultat auf 9:1. Man kann also sagen: Auf den «Dreierschlag» im ersten Drittel kassierte der EHCW noch ein «Fünferpack» im letzten Abschnitt.

Im Grunde aber tut das nichts zur Sache. Wichtig ist für die Winterthurer, dass sie an dieser Niederlage nicht herumstudieren, sondern sie sofort abhaken. Denn schon am Sonntag (16 Uhr) folgt das Heimspiel gegen Martigny, einen kaum leichteren Gegner. Gestern fehlten dem EHCW mit den erkrankten Luca Homberger und Samuel Keller sowie Aurelio Lemm drei Spieler, die am Dienstag beim 5:2-Sieg gegen Olten noch dabei gewesen waren. Es ist zu hoffen, dass die Winterthurer bis Sonntag wieder besser beieinander sind. Mental und läuferisch zum einen, aber auch personell. Die permanenten Umstellungen machen dem Team verständlicherweise zu schaffen. ()