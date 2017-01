Wieder entscheidet ein spätes Gegentor

Es sind definitiv nicht die Tage des EHCW. Zweimal innert drei Tagen trat er gegen ein Team der Top 3 der NLB an, zweimal hätte es beinahe zu mindestens einem Punkt gereicht. Doch am Sonntag kassierten die Winterthurer gegen Rapperswil-Jona zwei Sekunden vor Schluss das 3:4, gestern dauerte die Partie bei Leader Langenthal noch 122 Sekunden, als Jeff Campbell einen Schuss von Topskorer Brent Kelly zum 2:1 ins Netz lenkte, das dem EHCW das Genick brach. So verloren die Winterthurer auch ihr zehntes NLB-Spiel gegen die Oberaargauer, doch so nahe an einem Punkt dran waren sie noch nie.

Langenthal zahm

Es war eine etwas spezielle Atmosphäre in der Eishalle Schoren, eine, die nicht unbedingt zur Erwärmung der Zuschauer bei den kalten Temperaturen beitrug. Auf der einen Seite der Leader, der zu wissen glaubte, dass er gegen den EHCW gewinnen würde, wie immer bisher, und lau wirkte. Und auf der anderen die Winterthurer, die deutlich respektvoller zur Sache gingen als noch gegen Rapperswil-Jona.

20 Minuten lang wurde es deshalb kaum einmal gefährlich. Vor Langenthals Goalie Marco Mathis nicht, weil die Winterthurer nicht schnell genug umstellten, um zu Kontermöglichkeiten zu kommen. Diese liess Langenthal auch kaum einmal zu. Aber auch Remo Oehninger hatte nicht viel zu tun, weil das Heimteam nicht gerade druckvoll und zwingend agierte. Trotzdem führte es von der 9. Minute an durch ein Tor Pierrick Pivrons.

Trotz des Rückstandes blieb der EHCW im Spiel und hatte auch nach zwei Dritteln noch alle Möglichkeiten, dieses nicht mit leeren Händen beenden zu müssen. Die Winterthurer hätten gar noch besser dastehen können, wenn sie in Überzahl gefährlicher gewesen wären. Da hatten sie reichlich Gelegenheit an sich zu arbeiten. Denn ehe mit Luca Homberger in der 38. Minute der erste von ihnen auf die Strafbank geschickt wurde, hatte es schon fünf Langenthaler erwischt.

Dem Ausgleich nahe kam der EHCW aber nicht, am ehesten noch hätten Gian-Andrea Thöny mit einem Schuss ins Aussennetz oderJorden Gähler von der blauen Linie das 1:1 erzielen können. Aber 2:13 Schüsse aufs Tor im Mitteldrittel und das trotz drei Powerplays: Das zeigte, wo der EHCW Probleme hatte.

Oehningers Glanztat

Die vielen Strafen für das Heimteam bewirkten immerhin, dass dieses kaum einmal zu einem vernünftigen Rhythmus fand. Oehninger wurde in der 38. Minute allerdings zu einer Glanztat gezwungen, als er am Boden liegend den Schoner noch hochriss, um Kellys Schuss abzuwehren. Sonst kam von den Oberaargauern nicht viel.

In den letzten 20 Minuten versuchten die Winterthurer, mit etwas mehr Störarbeit in der gegnerischen Zone etwas zu erreichen. Und prompt führte das in der 51. Minute zum 1:1: Robin Ganz trieb Langenthals Philipp Rytz zu einem Scheibenverlust und Thöny traf präzise unter die Latte. Obwohl Langenthal seinen lange lethargischen Stil sofort umstellte, kam der EHCW zu weiteren Möglichkeiten, die gar das 2:1 hätten bringen können: Erst traf Alex Hutchings im Powerplay den Puck nicht richtig, dann wurde Fadri Lemm mit einem Ablenker gefährlich.

Doch das Siegestor erzielte dann halt doch Campbell. Damit hat gewiss die insgesamt überlegene Mannschaft gewonnen, davon zeugen auch insgesamt 36:18 Schüsse. Langenthal erreichte am Ende den 14. Sieg in den letzten 15 Spielen, einen mehr halt, wenn nur einen knappen.

Verpasste Gelegenheiten

Für den EHCW wars natürlich bitter, zweimal hintereinander gegen einen der Ligafavoriten so spät und so knapp zu verlieren. Aber man muss natürlich auch sagen: Wenn sich die Gelegenheit für eine Überraschung mal bietet, dass müsste man auch zupacken. Das haben die Winterthurer nicht getan.

Selbstvertrauen aber haben sie aus diesen beiden Spielen sicher gewonnen. Positiv ist auch: Die Tabellensituation ist nur insofern schlechter geworden, als nur noch sieben Spiele bleiben, um Thurgau noch vom 8. Platz zu verdrängen. Acht Punkte beträgt der Rückstand weiterhin. Die nächsten Gegner des EHCW sind Biasca am Samstag zuhause und danach die GCK Lions, Thurgau und die EVZ Academy. Da müssen Siege her, und wenn die gelingen, dann ist tatsächlich noch einiges möglich. (Der Landbote)