Aadorf bleibt sich selbst treu

Es gibt verschiedene Gründe, wieso es die Aadorfer Volleyballerinnen nicht unter die ersten drei geschafft haben. Das Team des scheidenden Trainers Frieder Strohm schloss die Qualifikation auf dem 1. Platz ab. Das war der eigentliche Höhepunkt der Saison, die Finalrunde im Prinzip die Zugabe.

Schwerwiegend war dann der verletzungsbedingte Ausfall von Anja Lutz, der stärksten Waffe des VBCA. Die Aussenangreiferin war zusammen mit ihrer Schwester Nina (Mitte) die Hauptpunktelieferantin. Oft wurde eine der beiden zur besten Spielerin des Teams gewählt. Es zeigte sich, dass die Thurgauerinnen zu oft von diesem Duo abhängig waren.

Das will nicht heissen, dass die anderen zu wenig gut waren, doch meist waren es doch die Lutz-Schwestern, die für die Differenz sorgten. Dies gelang jedoch nicht immer. Und nach der schweren Knieverletzung von Anja Lutz war der Angriff erheblich geschwächt.

Erfreulich war dafür, dass sich andere wie Ramona Meili schnell integrierten und junge Spielerinnen wie Lara Hasler einen grossen Sprung nach vorne gemacht ­haben. Man müsse den sechsten Platz etwas relativieren, meint Sonja Mathis, seit September 2015 Präsidentin des NLB-Vereins. «Die Top 3 war die Zielsetzung der Mannschaft», sagt sie, «und wir waren besser als vor einem Jahr.»

Dass dann nicht mehr herausschaute, hatte auch damit zu tun, dass die Westschweizer Teams viel stärker waren als noch in den letzten Jahren, als jeweils Teams aus der Ostschweiz vorne in der Rangliste waren. Nun waren die Plätze 1 bis 4 von Mannschaften der Westgruppe besetzt (Münchenbuchsee, Therwil, Neuchâtel UC und Fribourg). Erst auf Platz 5 findet sich mit Volley Toggen­burg das erste Team aus der Ostschweiz.

Der Verzicht auf die NLA

Schon früh wurde bekannt, dass sich Luzern freiwillig von der höchsten Liga zurückzieht. Dennoch entschied Aadorf bereits im Januar, keinen Antrag für die NLA zu stellen. «Einstimmig», wie Sonja Mathis betont. Der Tenor im Vorstand war klar: «Lieber Top in der NLB als Flop in der NLA.» Aadorf blieb sich also treu, denn schon vor dem Saisonstart hatte es so getönt.

«Es waren einzig finanzielle Gründe ausschlaggebend», hält die Präsidentin fest. Dieser Vernunftentscheid sei von der Mannschaft sehr gut aufgenommen worden. Dass die Qualifikation auf Platz 1 abgeschlossen wurde, verdeutlichte, dass das Team nicht nachliess und die Spannung hoch blieb.

«Ein Aufstieg wäre schlicht ­undenkbar», betont Mathis. Die NLA sei eine andere Dimension. Das Gesamtbudget hätte ver­doppelt werden müssen, und das nicht nur für eine Saison. «Das ist in der heutigen Zeit und der schwierigen Sponsorensuche unmöglich. Es ist überall eine Null zu wenig.» Das sagt sie, ohne zu klagen, denn grundsätzlich seien der Support und die Verankerung in der Gemeinde sehr gut.

Die Stimmung

Mathis schaut positiv in die Zukunft: «Wir sind gut aufgestellt, und unsere Finanzen sind im Lot.» Einzig «ein bisschen mehr Reserve» wünscht sich die Präsidentin. Sie könne jedoch ruhig schlafen. Speziell gefreut hat sie, dass das Team zwischenmenschlich eine tolle Saison hatte. Das Konzept, auf jeder Position eine erfahrene und eine junge Spielerin zu stellen, habe sehr gut funktioniert. Es habe nie einen «Zickenkrieg» gegeben, Trainerentscheide seien stets respektiert worden. «Es war ein Miteinander», betont Mathis.

Die Trainerfrage

Schon früh hat Frieder Strohm seinen Abschied aus Aadorf an­gekündigt, wird aber bis zu den Sommerferien das Training leiten. Seine Nachfolge ist noch nicht geregelt. Dies bereitet Sonja Mathis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Kopfschmerzen («Es ist noch viel Zeit»), dennoch gestaltet sich die Suche nach einem neuen Trainer nicht einfach. ­Gespräche seien am Laufen. Die Schwierigkeit: «Trainer aus der NLA sind zu teuer und die meisten anderen zu wenig qualifiziert», fasst Mathis die Ausgangslage zusammen. Profis seien nicht finanzierbar, zudem sei der Markt in der Ostschweiz ziemlich dünn.

Auch was das Kader betrifft, kommt es zu Veränderungen. «Es muss mit Abgängen gerechnet werden», sagt Mathis, «aber einen Exodus wird es nicht geben.» Sicher ist bisher, dass die talentierte Michelle Egger ein Auslandjahr einlegen wird. Zuzüge sind noch keine konkret. Auch in diesem Punkt bleibt sich Aadorf treu: Die Hoffnung ist gross, dass Nachwuchstalente in die erste Mannschaft eingebaut werden können. ()