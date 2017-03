Der HCR muss Lösungen finden

Wer hätte das gedacht. Nach dem ersten Wochenende liegt der HC Rychenberg, der Zweite der Qualifikation, gegen den Siebten, die Unihockey Tigers Langnau, 0:2 im Hintertreffen.

Am Samstag in Oberseen waren die Winterthurer noch nicht richtig bereit für die Playoffs und handelten sich so nicht nur eine (unnötige) 6:7-Niederlage nach Verlängerung ein, sondern bauten damit gleich auch noch einen Gegner auf, der in der Qualifikation noch völlig chancenlos gewesen war. Und am Sonntag leisteten sie sich in Biglen zahlreiche Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Diese nutzte Langnau zwischen der 30. und der 33. Minute mit vier von insgesamt sieben erfolgreich abgeschlossenen Kontern zur Vorentscheidung.

Noch nicht im Playoff-Modus

Zum Start der Serie verspielte der HCR eher überraschend seinen in der Qualifikation herausgeholten Heimvorteil. Die Niederlage war wenig zwingend. Das Team von Rolf Kern hatte das Kommando nach zähen ersten sieben Minuten, die schadlos überstanden wurden, weitgehend übernommen und es schien bloss eine Frage der Zeit zu sein, bis sich dies auch im Ergebnis niederschlüge. Das Führungstor durch Felix Buff in der 14. Minute verstärkte diesen Eindruck noch.

Doch der Schein trügte, wie Kern monierte: «Wir waren zu wenig aggressiv, zu wenig dominant und zu wenig mutig. Wir befanden uns schlicht nicht im Playoff-Modus.» Der HCR trat nicht nonchalant und fahrig auf, aber er schaffte es nie, die nötige Konsequenz und Kompromisslosigkeit aufs Parkett zu zaubern. Dies brachte es mit sich, dass richtig gute Chancen während des gesamten Spiels selten blieben, und es dem HCR darum nicht gelang, die «giftigen» und erwartet lauffreudigen Emmentaler zu distanzieren.

Vom 3:5 zum 6:5 zum 6:7

Dennoch rieben sich die meisten Zuschauer verwundert die Augen, dass es die Gäste waren, die mit drei Toren binnen neun Minuten auf 5:3 davonziehen konnten. Nicht erst in dieser Phase erwiesen sie sich als erheblich effizienter als der HCR. Kern bündelte für den dritten Abschnitt seine Kräfte. Die Massnahme zeitigte umgehend Wirkung. Bis zur 50. Minute ging der HCR wieder in Führung. Das 7:5, das den Sieg wohl gesichert hätte, verpasste er allerdings ab der 55. Minute in Überzahl.

Wer die Statistik bemüht, den beschlich trotz Führung ein mulmiges Gefühl. Fünf von sechs Playoff-Spielen, die zuletzt mit einem Tor Unterschied geendet hatten, hatte Langnau für sich entschieden. Und prompt glichen die Gäste 100 Sekunden vor dem Ablauf der regulären Spielzeit aus, als sie den Torhüter ersetzt hatten. Und in der Verlängerung sorgte Spielmacher Johan Samuelsson für die Entscheidung.

Sich auskontern lassen

Die Niederlage hatte Folgen. Der HCR bekundete am Sonntag beträchtliche Mühe, in sein dominantes Spiel zu finden. Mit ihrem direkten Spiel fanden die Emmentaler immer wieder Lücken in der Hintermannschaft. Erst nach rund zehn Minuten fand sich der HCR etwas besser zurecht. Es brauchte ein Powerplaytor, um das Skore zu eröffnen. Dass der Gastgeber wenig später mit einem Konter ausglich, war mehr als verdient.

Im Mitteldrittel bekamen die Winterthurer das Geschehen unter Kontrolle. Sie agierten ruhiger und konnten die Ballverluste in der Mittelzone auf ein Minimum beschränken. Die gefährlichste Waffe der Emmentaler, das Konterspiel, verlor so erheblich an Bedeutung. Und als Kari Koskelainen in der 28. Minute ein zweites Überzahlspiel zum 2:1 nutzte, schien der HCR auf gutem Weg zur Rehabilitation zu sein. Doch ausgerechnet in diesem Moment der Beruhigung begannen sich wieder Ballverluste einzuschleichen. Langnau nutzte diese mit seinen agilen Vorderleuten aus und gab der Partie mit vier Kontertoren innert vier Minuten die Wende. Der HCR versuchte in der Folge alles. Mehr als Dominanz schaute dabei aber nicht heraus. Die Brechstange half diesmal nicht weiter, auch weil die Abschlüsse meist zu ungenau ausfielen.

Trainer Kern ist nun gefordert, Lösungen wider das aufsässige und geradlinige Spiel Langnaus zu finden. Und die Spieler müssen zu mehr Contenance im Aufbau und mehr Konsequenz vor den beiden Toren finden. Und nicht zuletzt muss ihnen gelingen, die eigentlich grössere individuelle Klasse zu koordinieren, denn in Sachen Kollektiv waren ihnen die Emmentaler in beiden Matches einiges voraus. Noch ist nichts Entscheidendes passiert, wie Kern zu sagen pflegt: «Noch immer benötigen sie vier Siege.» Doch muss am Mittwoch eine deutliche Reaktion erfolgen. ()