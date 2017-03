Die ständige Annäherung an die Perfektion

Selbst für Julia Oberholzer hat der Tag 24 Stunden. Auch wenn man anderes vermuten könnte. Am Montag trainiert die 18-Jährige in Filzbach, am Donnerstag in Teufen AR, am Dienstag und Mittwoch übt sie auf ihrer eigenen 10-m-Anlage in Neftenbach. Der Rest der Woche ist, falls nicht sonst wo Wettkämpfe anstehen, fürs Ligaschiessen in Österreich sowie für Einsätze beziehungsweise Trainings mit dem NLA-Team von Nidwalden reserviert. Dazwischen ist sie, chauffiert vom Vater oder Grossvater, viel im Auto unterwegs. Sie steht im dritten von vier Lehrjahren zur Gebäudetechnikplanerin mit Fachrichtung Sanitär, arbeitet in Winterthur in einer Firma, die ihr bei Absenzen entgegenkommt, und besucht in Zürich die «normale» Berufsschule, wobei sie den ruppigen Schulsport auslassen darf.

Und Freizeit? «Man hat halt kein Wochenende», sagt sie und relativiert sogleich: «Meine Kollegen sind alles auch Sportler», die ähnliche Interessen haben und ähnlich ausgelastet sind wie sie. Viele trifft sie beim Schiessen, wie ihren Freund Manuel Lüscher, der ebenfalls für LG Nidwalden antritt und dem Ju­nioren-Nationalteam angehört. Ihre beste Freundin ausserhalb des Schiessens ist gleichsameine Leistungssportlerin: Nalani Buob, die Junioren-Weltmeisterin im Rollstuhltennis.

Schneller Aufstieg

Julia Oberholzer, Tochter eines passionierten 300-m-Gewehrschützen, hat ihren Sport gefunden. Ballett, das sie neun Jahre lang machte, war es nicht – aber half ihr fürs Schiessen bezüglich Körpergefühl und Balance. Mit12 begann sie in einem Ferienkurs der Stadt Winterthur, nach einem Lager von Swiss Shooting kam der Vorschlag, sich fürs Nachwuchskader zu melden, und mit einem Sieg an Zürcher Kantonalmeisterschaften steckte sie plötzlich mitten drin im Wettkampfsport. Ihre zweite Schweizer Meisterschaft gewann sie gleich (als 15-Jährige im U16). Dann gings Schritt für Schritt weiter, ziemlich schnell und steil.

Über die Junioren der Sportschützen Winterthur-Stadt stiess sie zum LG Nidwalden, mit dem sie unlängst ihre erste Saison in der Nationalliga A bestritten hat. Beim Debüt in der höchsten Klasse erzielte sie im Final, der gegen Tafers verloren ging, zusammen mit Tafers’ Routinier Simon Beyeler gleich das Höchstresultat.

Nidwalden ist nicht das einzige Team, dem Julia Oberholzer angehört. Für die Schützengilde aus Andelsbuch, einem, wie sie sagt, «herzigen Dörfchen mit 2400 Einwohnern», bestreitet sie in der zweiten Saison die Zielsportliga Vorarlberg. «Dort kann ich auf Augenhöhe gegen Olympiateilnehmer oder Mitglieder der österreichischen Nationalmannschaft schiessen», erklärt sie. «Wir sind das einzige Team, das nur aus Frauen besteht.» Vier an der Zahl sind es, der einzige Mann ist Ersatzschütze. Julia Oberholzer selbst tritt als Nummer 1 der Equipe an. «Ich muss Leistung bringen», bemerkt sie. Das wiederum scheint sie nicht zu stören: «Wettkämpfe wie diese sind das beste Training.»

Weltrekord im Training

Das Maximum ist definiert: 436 Punkte. Das Ziel ist es, so nahe wie möglich an die, wie Julia Oberholzer ehrfürchtig sagt, «absolute Perfektion» heranzukommen. «Gute 420 an einem Wettkampf zu schiessen, wäre schön», erklärt sie. Im Training in Teufen habe sie schon mal 420,7 Punkte erreicht und damit den Juniorinnen-Weltrekord um 0,6 übertroffen. Die Weltbestmarke der Frauen-Elite liegt bei 422,9 Punkten und wird von einer Chinesin gehalten.

Offensichtlich hat Julia Oberholzer sehr viel Talent für diesen Sport. Und sie ist bestrebt, daraus auch etwas zu machen. «Es steckt viel dahinter», betont sie. «Man muss den Geist im Griff haben und körperlich fit sein.» Den Stand im Luftschutzkeller der Kirche Neftenbach, den sie mit der lokalen Band Ducks ‘n Planes teilt, hat sie mit einer selbst gekauften Scheibe ausgestattet. Dort verbringt sie einen Teilder 12 bis 14 Wochenstunden Schiesstraining. Dazu arbeitet sie mit einer Mentaltrainerin und steigert ihre Kraft sowie Ausdauer. Der Aufwand ist gross und geht ins Geld. «Dank der tollen Unterstützung meiner Sponsoren kann ich das Ganze erst finanzieren, ansonsten wäre es in diesem Aufwand nicht möglich», erklärt die Neftenbacherin, die den Panathlonclub Winterthur als Sporthilfe-Götti zur Seite weiss.

Auf die Ernährung wird ebenfalls geachtet. «Keine Pommes», bedauert sie. An Wettkämpfen oder im Training wird nur Wasser, «auf jeden Fall nichts Aufpeitschendes», getrunken. Nach dem Einsatz ist das etwas anders: «Wir nehmen immer Rivella mit – zum Anstossen nach den Wettkämpfen. Unter uns Junioren ist das zu einem Ritual geworden.»

Gold im Jahr 2018

In diesem und im nächsten Jahr kann sie noch bei den Juniorinnen antreten, zweimal finden Weltmeisterschaften statt. Diesen Sommer stehen die Titelkämpfe in Deutschland an. Sie wolle «mit kleinen Schritten anfangen» und dort in den WM-Final der Top 8 vorstossen. «Ich fokussiere mich auf 2018», betont Julia Oberholzer und erklärt ganz klar, was sie dann in Südkorea erreichen will: «Das Ziel ist WM-Gold.»

Wie alle Sportler ihrer Stufe hat sie Olympische Spiele im Visier. Zumal sie erst ab 2019 in der Elite antritt, wäre Tokio 2020 «ein Zwischenschritt», meint sie. «Sonst halt 2024.» Ein olympischer Auftritt ist ein durchaus realistisches Vorhaben. Denn Nina Christen (23), ihre Teamkollegin in Nidwalden, startete letzten Sommer in Rio und schloss auf Platz 16 ab. Sarah Hornung, ehemalige Junioren-Weltmeisterin und Siegerin der Olympischen Jugendspiele, belegte Olympiarang 21. Ein paar Wochen später zog sich Hornung, erst 20-jährig, für mindestens ein Jahr Pause zurück, weil ihr die Motivation fehlte.

EM-Final knapp verpasst

So etwas ist für Julia Oberholzer derzeit undenkbar, sie sprüht vor Tatendrang. Diesen Donnerstag trat sie an der EM in Maribor an. In der Qualifikation kam sie mit 413,5 Punkten als klar beste Schweizerin auf Rang 15. Chiara Leone (40.) und Lisa Suremann (63.) folgten weiter hinten. Im Vergleich zu ihrer ersten EM vor einem Jahr und dem 53. Rang konnte sich die Neftenbacherin klar verbessern. Am Schluss fehlte ihr weniger als ein Punkt auf den 8. Platz, der die angestrebte Finalteilnahme bedeutet hätte.

«Ich bin schon enttäuscht, dass ich es nicht in den Final geschafft habe – vor allem, weil es so knapp war», meinte Julia Oberholzer. Auf der anderen Seite war sie zufrieden mit ihrer Leistung, zumal sie zu Beginn des Tages von einer Übelkeit geplagt wurde. «Vor allem habe ich bis zum Schuss gekämpft», meinte sie. «Julia zeigte eine sehr gute Leistung», bestätigte Daniel Burger, Leiter Bereich Spitzensport von Swiss Shooting. Vor allem die Steigerung im Vergleich zur EM 2016 sei positiv zu bewerten. ()