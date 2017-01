Der HC Rychenberg steht im Cup-Final. Winterthur gewinnt am Samstag gegen Chur Unihockey 5:3 in der Gewerblichen Berufsschule Chur.

Bereits nach dem ersten Drittel war der HCR 2:1 in Führung. Zwar gelang den Churern zu Beginn des zweiten Drittels noch den Ausgleich, die starken Winterthurer gingen aber schon bald wieder in Führung und konnten diese bis zum Schluss halten.

Am 25. Februar kommt es in Bern zum Derby-Kracher. Der HCR trifft dort auf den Grasshopper Club Zürich. Die Zürcher haben am Samstag den UHC Alligator Malans mit 7:5 geschlagen. (far)