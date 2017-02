HCR strebt den ersten Titel seit 1996 an

In den Anfängen seiner Historie war der HC Rychenberg ein veritabler Cupschreck. Während es in der Meisterschaft wiederholt nicht nach ganz zuvorderst reichte, konnte sich der Verein zwischen 1986 und 1996 viermal in die Annalen des Schweizer Cups eintragen. Seither ist sehr viel Wasser die Eulach hinunter geflossen und noch immer wartet der HCR auf die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte. Dreimal scheiterte er seither beim letzten Schritt, dem Final, zuletzt vor auch schon fast elf Jahren durch eine knappe 3:4-Niederlage gegen Alligator Malans.

In jenem dramatischen und hochstehenden Spiel in der ausverkauften Wankdorfhalle mit dabei waren Rolf Kern und Jonas Grunder. Das aktuelle Trainerduo des HCR weiss also ganz genau, was die Spieler heute in Bern erwarten wird und wie es sie auf ein solches K.o.-Spiel vor grosser Kulisse vorbereiten muss. Dies war gewiss hilfreich. Denn wenn ihre Mannschaft dem Gegner in etwas hinterher hinkt, dann ist es zuallererst die mangelnde Erfahrung mit solchen «Friss-oder-stirb-Spielen», wie es der Cupfinal eines ist. Daran ändert auch nichts, dass die Playoffs und die Event-Heimspiele ähnlichen Charakter haben und vergleichbar viele Zuschauer anlocken.

Enges Spiel zu erwarten

Während fast die komplette aktuelle Ausgabe des Grasshopper-Clubs Zürich im vergangenen Jahr im Superfinal (10:8-Sieg gegen Köniz) und im Cupfinal (3:7-Niederlage gegen Köniz) Erfahrungen sammelte und etliche Spieler schon beim Cupsieg von 2014 dabei waren, sind finale K.o.-Spiele für die meisten Winterthurer Neuland. Neben den Trainern verfügen einzig noch die Ausländer Fredrik Holtz, Kari Koskelainen, Michal Podhráský und Rasmus Sundstedt aus ihrer Heimat oder der Nationalmannschaft über dergleichen Praxis auf höchster Stufe.

Das Plus an Routine spricht für GC. Trotzdem ist der Ausgang des Cupfinals völlig ungewiss und ein knappes Verdikt sehr wahrscheinlich. Die beiden Kantonsrivalen starten auf Augenhöhe, dies zumindest legen die Resultate der bisherigen Saison nahe. In der Meisterschaft belegen sie nach dem Abschluss der Qualifikation die Ränge 2 und 3, nur durch einen Punkt voneinander getrennt. Und in den Direktduellen setzte sich jeweils das Heimteam knapp durch. Zudem: Schon in den vorangegangenen Jahren waren die Derbys stets eine enge Angelegenheit gewesen –wie die im Gedächtnis haften gebliebene begeisternde Playoff-Halbfinalserie vom Vorjahr, die 4:2 für GC, den späteren Meister, ausging,

Appetit auf mehr

Auf dem Weg in den Cupfinal räumten GC wie der HCR einen ganz grossen Brocken aus dem Weg. Nach drei problemlosen Siegen gegen Unterklassige rangen die Stadtzürcher im Halbfinal Malans 7:5 nieder. Und der HCR warf zuerst im Viertelfinal Topfavorit Wiler-Ersigen 2:1 aus dem Wettbewerb, ehe er sich in der Vorschlussrunde in Chur 5:3 durchsetzte. Es war die rekordverdächtige 13. Cup-Begegnung in Folge, welche die Winterthurer in den vergangenen gut fünf Jahren auswärts bestreiten mussten. Der Cupfinal ist die Nummer 14. Er ist freilich auch für den Gegner ein Auswärtsspiel, die raren Berner Spieler auf beiden Seiten ausgenommen.

Der HCR kann eigentlich ganz entspannt der Dinge harren, die ihn in Bern erwarten werden, denn das offizielle Saisonziel ist mit der Finalteilnahme bereits erreicht. «Wir wollen etwas bewegen», hatte Cheftrainer Kern vor der Saison ausgeführt. «Darum müssen in der Qualifikation die Top 4 unser Ziel sein. Und danach muss ein Final realistisch sein.» Doch der Appetit kommt beim Essen. Wer in Bern dabei ist, will den Final auch gewinnen. Zumal der letzte Titel bereits 21 Jahre her ist. René Bachmann ()