Kalle Koblet erobert WM-Gold

Zum ersten Mal kann Kalle Koblet in diesem Winter eine komplette Weltcupsaison bestreiten. Diesen Samstag nun krönte der Seemer in Klinovec seine bisherige Laufbahn mit dem WM-Titel bei den Junioren.

"Ich freue mich sehr über die Goldmedaille, es ist super hier zuoberst auf dem Podest zu stehen!" Dieser Platz auf dem Podest ist für ihn allerdings nicht ganz ungewohnt: Vor einem Jahr an der Junioren-WM in Slowenien hatte er zusammen mit Jérôme Lymann die Goldmedaille im Teamwettbewerb gewonnen. Damals hatte er sich im Einzel mit Rang 25 begnügen müssen.

Kalle Koblet konnte sich in Tschechien in seinem ersten Heat durchsetzten und musste danach hart um den Einzug in den Final kämpfen. Im letzten und entscheidenden Lauf überquerte der momentan beste Schweizer Weltcupfahrer dann erneut als Erster die Ziellinie. Er liess die gemeinsam zweitklassierten David Pickl aus Österreich und Leon Backhaus aus Deutschland hinter sich. "Mit diesem Sieg habe ich nicht gerechnet", meinte Koblet. Er war als einer der Favoriten auf die Goldmedaille angetreten, nach der Qualifikation aber nur auf Rang 9 klassiert gewesen.

Koblet sicherte dem Schweizer Snowboardteam die insgesamt 16. Goldmedaille an Junioren-Weltmeisterschaften. Am Sonntag steht der Teamevent an. Titelverteidiger Kalle Koblet wird mit Gabriel Zweifel an den Start gehen. Das Fernziel des Winterthurers sind die Olympischen Spiele 2018. ag/ust