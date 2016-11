Mit Applaus zu Bronze

Nach Gold 2014 und Bronze 2015 am Boden gabs in diesem Jahr für Iara De Schoenmacker (TV Neue Sektion Winterthur) erneut die Bronzemedaille. In den Gerätefinals wurde es in der bis zum letzten Platz gefüllten Halle in Luzern jeweils ganz still. Erst beim letzten Element hörte man Zwischenrufe, um die Landung zu unterstützen.

Applaus wie für eine Siegerin

Iara De Schoenmacker erhielt schon während der Übung vom Publikum Zwischenapplaus. Das erste Mal während ihrer eleganten Spreizwaage, das zweite Mal bei ihrem Salto gestreckt mit einer Schraube in den perfekten Stand. Der Bodenfinal war äusserst spannend, ein Unterschied bei den Leistungen kaum auszumachen. Da im Final keine Noten angezeigt werden, war die Anspannung an der Siegerehrung riesig. Ian De Schoenmacker, der Bruder und Trainer, gab sich zuversichtlich: «Gemessen an den Dezibel des Applauses hat Iara gewonnen.»

Am Ende wurde sie zur Überraschung von vielen «nur» Dritte. «Während der Siegerehrung bekam ich schon Angst, dass es überhaupt nicht reichen würde. Daher bin ich glücklich über Bronze», meinte die 21-jährige.

Im K7-Mehrkampf, der höchsten Leistungsklasse, wurde Iara De Schoenmacker 13. und verpasste damit den angestrebten 10. Platz knapp.

Von Gerät zu Gerät gesteigert

Ein Topresultat an der SM wurde von Iris Stoppel (Neue Sektion Winterthur) erwartet, da sie 2015 im K6 Dritte geworden war. Doch die Seuzacherin startete am Boden gleich mit einem Patzer: Beim Krafthandstand musste sie nachdrücken, der Rest der Übung gelang der eleganten Turnerin ausgezeichnet. Allerdings wurde der Fehler vom Kampfgericht hart bestraft, die Note 8,95 ungewohnt tief für Stroppel.

Die 14-Jährige gab zum Glück nicht auf und steigerte sich von Gerät zu Gerät, so dass sie am Ende gute Sechste wurde. «Der Fehler am Boden regt mich schon auf, vor allem da es ja eigentlich mein Paradegerät ist», gestand Stroppel und schob zu Recht nach: «Der sechste Rang hingen ist ja immer noch gut.»

Für Cécile Schön von der Geräteriege Winterthur verlief der Wettkampf nicht ganz nach Wunsch, sie wurde im K6 37. Doch auch sie darf sich sagen: An der SM turnen nur die Besten. Nun freuen sich Stroppel und Schön darauf Neues zu lernen. Mit diesem Wettkampf ist die Saison zu Ende. Für die Meisterschaftsfinalisten, war sie lange, denn sie dauerte von April bis November. ()