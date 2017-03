Nach Krisensitzung zum Ligaerhalt

Es war keine positive Nachricht, die am 10. März von Smash auf Facebook aufgeschaltet wurde, nachdem die Winterthurer NLB-Volleyballer durch drei Niederlagen in Folge auf den Barrageplatz der Abstiegsrunde abgerutscht waren. «Die Trainingsqualität leidet schon seit geraumer Zeit etwas», stand da. «Aufgrund von Verletzungen, aber auch der etwaigen Ziellosigkeit sowie der verloren gegangenen Motivation der Mannschaft scheint derzeit eher mehr gegen als für sie zu laufen.»

Die Sätze hat Thomas Schatzmann geschrieben, Aussenangreifer mit NLA-Erfahrung bei Züri Unterland. «Letztes Jahr hatten wir ein Ziel und haben sauber trainiert», erklärt er. «Jetzt war das Ziel, der Ligaerhalt, zu wenig klar formuliert. Wir hätten besser gesagt: Wir wollen die Finalrunde erreichen.» Vor drei Wochen sass das Team zusammen. «Wir fragten uns: Wie wollen wir die Saison beenden? Und einigten uns, dass wir in den letzten Spielen nochmals alles geben.»

Den Aufwand berechnet

Nach der Krisensitzung hat Smash in die Spur zurückgefunden. Und mit einem 3:1-Heimsieg über Münchenbuchsee und einem 3:2 bei Laufen den Verbleib in der Nationalliga B gesichert. Das letzte Spiel, am Samstag gegen Leader Servette, ist nur noch eine Zugabe. Gewinnen und die Meisterschaft mit einem guten Gefühl abschliessen, «das ist der Plan», bestätigt Schatzmann. Aber er sagt auch: «Wenn wir so weitertrainiert hätten wie letzte Saison, hätten wir die Finalrunde erreichen können.»

Mitteangreifer Jan Schmid nennt es den Moment der Erleichterung, als nach dem Aufstieg vor einem Jahr «alle etwas heruntergefahren» hätten. «Das hat man in der Saisonvorbereitung gemerkt.» Aufsteigen sei eben eine andere Motivation, als in einer Liga zu bleiben, weil es darum gehe, der Beste zu sein. «Wenn man aufsteigen will, musst man immer gut spielen und am Schluss am besten», weiss Schmid. «Jetzt konnte man anfangen zu rechnen.» Rechnen, welcher Aufwand nötig ist, um in der NLB zu bleiben.

Bleiben die Routiniers?

«Wir haben erfahrene Spieler, und am Ende haben wir es dank der Erfahrung gemacht», sagt Schmid. Sind die jungen Volleyballer, die in dieser Saison vermehrt auf dem Feld standen, noch nicht fähig, die Equipe zu führen? «Doch», erklärt Schmid. «Vereinzelt schon. Zum Beispiel Tommy Arndt, der immer hinter Joël Walser stand.» Nun fiel Diagonalangreifer Walser verletzt aus, «und man merkte keinen Unterschied». Und Libero Luca Bänninger sei seit zwei Jahren «eine wichtige Figur».

Wie lange sie noch von den Routiniers unterstützt werden, ist unklar. Schmid hat im Februar seinen Master in Architektur gemacht, wohnt nun in St. Gallen, hat eine 50-Prozent-Stelle in Buchs im Rheintal – und eine Anfrage des Erstligaklubs Andwil-Arnegg. «Ich hoffe aber, dass das Potenzial bei Smash ähnlich bleibt», sagt er unabhängig von seiner Zukunft und davon, ob etwa Zuspieler Fabio Lunardi, nun Familienvater und in Meilen daheim, weitermacht. Und Schatzmann? «Volleyball spielen ist schön», sagt er. «Ich könnte mir vorstellen, noch eine Saison anzuhängen.» ()