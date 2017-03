Niiranen erlöst den HCR in der Overtime

Mit einer vor allem kämpferisch verbesserten Leistung bezwang der HC Rychenberg die Unihockey Tigers Langnau und ist damit wieder im Geschäft um den Halbfinaleinzug.

Dass das Nervenkostüm der Winterthurer nach drei Niederlagen in Folge, einer völlig unnötigen im Cupfinal und zweien zum Start der Playoffs, etwas angekratzt ist, war trotz des Sieges unverkennbar. Dies war auch der Grund, warum sie nach einem Dreitorevorsprung nach zwanzig Minuten noch in die Verlängerung mussten. In dieser sorgte Niklas Niiranen mit seinem «Golden Goal» für die grosse Erlösung. Das drohende 0:3 in der Serie war damit verhindert.

Ein überzeugender Beginn

In der Startphase war offensichtlich, dass die Winterthurer gewillt waren, auf die wenig überzeugende Darbietung vom vergangenen Sonntag zu reagieren. Sie agierten vom Anpfiff an konzentriert, was sich nicht zuletzt darin äusserte, dass ihnen in den ersten zwanzig Minuten so gut wie keine nennenswerten Fehler unterliefen. Dies bewirkte, dass Langnau seiner grössten Stärke, dem Kontern, fast vollständig beraubt war.

Gleichzeitig schaffte es der HCR vorab in den ersten acht Minuten, seinen kontrollierten und geduldigen Aufbau auch mit mehr Zug aufs Tor als zuletzt in Biglen zu würzen. Dies zahlte sich früh aus. Nach nur 36 Sekunden war es wieder einmal Felix Buff, der sein Team in Führung schoss. Wenig später doppelte Mikko Hautaniemi nach, indem er einen optimal getimten Diagonalpass Sämi Gutknechts zum 2:0 nutzte.

Erst nach rund acht Minuten meldete sich auch Langnau erstmals offensiv zu Wort und konnte mit seinem vertikal ausgerichteten Spiel für Unruhe sorgen. Das bessere Ende behielt aber der HCR, sodass Lukas Grunders 3:0 in der 17. Minute durchaus dem Gezeigten entsprach.

Zeitweilig passiv geworden

Die Szenerie änderte sich im Mitteldrittel nicht grundlegend, aber ab der 26. Minute doch in einem entscheidenden Punkt: «Wir wurden etwas passiver», hatte Trainer Rolf Kern erkannt. «Zudem begannen wir vereinzelt jene Fehler zu machen, die es gegen die Langnauer tunlichst zu vermeiden gilt.» Nach einem solchen kamen die Emmentaler in der 26. Minute auch zu ihrem ersten Tor. Und weil sie sich auch diesmal effizient zeigten und drei Minuten später auf 2:3 herankamen, war der Ausgang der Partie wieder offen.

Aus Winterthurer Sicht war es ärgerlich, wie sie sich den schönen Vorsprung, teils aus eigenem Verschulden, hatten nehmen lassen. Doch sie liessen sich nicht allzu lang ins Bockshorn jagen und begannen ab Spielmitte wieder das Zepter zu übernehmen. Langnau sah sich in der Folge zu einer Vielzahl an Fouls gezwungen und der HCR besass Chancen zum 4:2, doch es mangelte immer wieder am genauen letzten Pass oder am Mut zum direkten Abschluss.

Den Sieg verdient

Darum war Langnaus Überzahltor in der 41. Minute nicht das Anschluss-, sondern das Ausgleichstor. Und in den letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit setzten die Gäste zum Siegessprung an. Sie kesselten die Winterthurer zeitweilig mit schnellem, direktem Spiel ein und Torhüter Ruven Gruber bekam einiges zu tun. Der HCR überstand aber den Ansturm unbeschadet und trat in der Verlängerung überzeugend auf. «In der Verlängerung haben wir es richtig gut gemacht» fand Kern. «Wir wurden wieder aktiver und mutiger und erzwangen so den letztlich verdienten Sieg.» Den finalen Beitrag leistete Niklas Niiranen. In der 68. Minute fasste er sich ein Herz und traf Zentimeter neben des Goalies Helm unter die Latte zum viel umjubelten «Golden Goal».

Für Kern sind es vor allem Details, an denen er mit seiner Mannschaft noch arbeiten muss: «Enge Partien werden durch Details wie Freistösse, Power- und Boxplay entschieden und da müssen wir zulegen.» Während sein Team dreimal in Überzahl spielen konnte und ohne Torerfolg blieb, benötigte Langnau in seinem einzigen bloss 37 Sekunden für sein Tor zum 3:3. Bis am Wochenende bleibt Zeit, an den Details zu arbeiten. Immerhin dürfte der erste Sieg dabei helfen, die Verkrampfung etwas zu lösen und dadurch auch die Kaltblütigkeit vor dem gegnerischen Tor zu fördern. ()