Worley holt Gold – Wild fällt im 2. Lauf zurück

Der ganz grosse Coup ist ihr nicht gelungen: Simone Wild kann nicht an ihre Topleistung im 1. Lauf anknüpfen und fällt beim WM-Riesenslalom in St. Moritz im zweiten Durchgang zurück. Aber immerhin: Am Ende reicht es für den 14. Rang.

Der 23-jährigen Adliswilerin war im ersten Lauf am Morgen ein hervorragendes Rennen gelungen. Sie kam auf dem 5. Zwischenrang. Dabei betrug ihr Rückstand auf die drittplatzierte Amerikanerin Mikaela Shiffrin 0,39 Sekunden. Auf die Führende Tessa Worley (FRA) verlor Wild 1,11 Sekunden. Den zweiten Zwischenrang hatte sich die Italienerin Sofia Goggia herausgefahren.

Wild: Fehler im oberen Teil der Strecke

Im 2. Durchgang am Nachmittag setzten sich dann aber die Favoritinnen durch: Die Französin Tessa Worley holt Gold, Shiffrin Silber und Sofia Goggia erobert Bronze.

Simone Wild gelang hingegen im 2. Lauf keine fehlerfreie Fahrt. Sie verlor bereits im oberen Teil der Strecke viel Zeit auf die Spitzenpositionen und konnte diesen Rückstand bis ins Ziel nicht mehr wettmachen.

Ein gutes Resultat erreicht auch die junge Schweizerin Mélanie Meillard. Mit einer beherzten Fahrt stösst sie noch unter die Top-15 vor und klassiert sich auf Position 13.

«Megacool»

Im Ziel zeigte sich Simone Wild nach dem ersten Durchgang fast etwas überwältigt von ihrem hervorragenden Zwischenresultat. «Ich konnte meine Leistung während der Fahrt nicht einschätzen», sagte sie gegenüber SRF im Interview. Als sie dann aber ins Ziel gekommen sei und den 5. Rang auf der Anzeigetafel gesehen habe, sei sie sehr überrascht gewesen. «Das ist megacool», fügte Wild an.

Interessant: Simone Wild war zeitlich sehr spät dran im ersten Durchgang. Als sich die anderen Fahrerinnen bereits beim Start einreihten, sass die Adliswilerin noch auf dem Sessellift – und verfolgte die Fahrten ihrer Konkurrentinnen via Smartphone. (landbote.ch)