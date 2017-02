Mit Vollgas Richtung Tokio

Obschon der Schweizer Bahn­vierer an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro enttäuschte, erfreut sich die Schweiz an einem Aufschwung an einer Sportart, die zuvor jahrelang nur eine Randerscheinung war. Zu den Besten seines Fachs gehört der in Alten wohnhafte Tristan Mar­guet. Seine derzeit glänzende Verfassung stellte er Ende Januar unter Beweis, als er im Velo­drome Gren­chen mit einer grossartigen Leistung den Schweizer-Meister-Titel im Omnium holte. Titel hat er schon ­viele gewonnen, doch dieser «war persönlich der grösste Erfolg, weil das Niveau sehr hoch war», sagt Mar­guet. Und fügt an, dass er dadurch seinen Marktwert gesteigert habe.

Ausruhen auf den Lorbeeren kann sich der 29-jährige Unterwalliser allerdings nicht. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Derzeit befindet er sich im Training in Grenchen. Dieses dient der Vorbereitung zum Weltcuprennen in Cali (Kolumbien), wo Mar­guet nebst Oli­vier Beer, Frank Pasche, Lukas ­Rüegg und ­Gaël Suter ein Aufgebot erhielt. Am Sonntag ist der Abflug nach Südamerika. Mar­guet ist in Cali für das Punktefahren sowie für das Madison mit Pasche vorgesehen. Zudem ist Mar­guet einer von fünf Fahrern, die für die Mannschaftsverfolgung infrage kommen.

Anschliessend an den Wettkampf in Cali (17.–19. Feb­ruar) geht es weiter nach Los Angeles, wo am 25./26. Feb­ruar das letzte Weltcuprennen stattfindet. Nach einem kurzen Trainingsabstecher auf die Strasse steht bereits am 17. März mit dem Final der Sixdays in Mallorca der nächste Höhepunkt auf dem Programm.

Hoffen auf WM-Selektion

Für diesen Final hat sich Mar­guet mit seinem Partner Claudio Imhof qualifiziert. Die beiden ergänzen sich sehr gut. Imhof ist eher der Roller, der explosive Mar­guet der Sprinter. Der dritte Platz am Sechstagerennen von Amsterdam in einem starken Feld ist der bisher grösste Erfolg der beiden.

Sie haben gute Chancen, von Bahn-Nationaltrainer Daniel Gisi­ger ein Aufgebot für die WM (Mitte April in Hongkong) zu erhalten. Sechs bis sieben Fahrer kommen für das Aufgebot infrage, Kontingent gibt es keines. Mar­guet darf davon ausgehen, dass er ein Aufgebot erhält. Und er hofft, zusammen mit Imhof fahren zu können. «Die Form ist vorhanden, das Vertrauen ist auch da», betont Mar­guet. Wer für die einzelnen Rennen selektioniert wird, entscheidet sich manchmal erst einen Tag vor dem Wettkampf. Das heisst für die Fahrer, «jederzeit bereit zu sein.»

Konzentration auf die Bahn

Obschon Mar­guet immer mal wieder Wettkämpfe auf der ­Strasse bestreitet und natürlich auch darauf trainiert, ist sein Fokus auf die Bahn gerichtet. «Mit 29 Jahren ist es zu spät, voll auf die Strasse zu setzen», ist er sich bewusst. Zudem sei die Bahn für ihn lukrativer, obschon er keine grossen Sprünge machen könne. Es gibt schlicht zu wenige Sixdays, zudem sind die Gagen im Vergleich zu früher wesentlich tiefer. Immerhin hat sich Mar­guet auf der Bahn einen guten Namen gemacht, dass er dank privaten Sponsoren einigermassen gut über die Runden kommt. «Beides, Bahn und Strasse, ist schwierig», sagt Mar­guet, «abgesehen von Ausnahmeathleten wie Stefan Küng oder Peter Sagan.»

Das grosse Ziel von Mar­guet sind die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die nächsten vier Jahre will er dafür investieren. Eventuell wird dann das Madison wieder ins Programm aufgenommen, was für ihn eine grosse Chance wäre. Nebst dem Madison wäre er prädestiniert für das Omnium und eventuell den Vierer. Dass er gut im Team fahren kann, hat er schon diverse Male bewiesen.

Die Freundschaft mit Marvulli

Dass Tristan Mar­guet, Mitglied des RC Olympia Biel, in Alten (Gemeinde Kleinandelfingen) wohn­haft ist, hat vor allem mit seiner Freundschaft mit dem ehemaligen Bahnfahrer Franco Mar­vulli zu tun. Dieser hat vor zwei Jahren ein Eigenheim gebaut. Zuvor wohnten sie gemeinsam in See­bach. Dies war damals allerdings eher zufällig zustande gekommen. Nach der Trennung der früheren Radfahrerin Andrea Wolfer suchte Mar­guet eine vor­über­gehende Bleibe. «Der Rest hat sich dann ergeben», sagt Mar­vulli, «es hat sich eine gute Freundschaft entwickelt.»

Die beiden verbindet einiges, trainieren tun sie allerdings so gut wie nie zusammen. «Das geht nicht», lacht der 38-jährige Marvulli, der seinen Wohnpartner für dessen Fleiss bewundert. Mar­vulli selbst gehörte trotz seiner vielen Erfolge nie zu den Trainingsweltmeistern. «Man muss nur richtig trainieren», schmunzelt der mehrfache Bahn-Weltmeister und x-fache Schweizer Meister, der 2013 seine Karriere beendete.

Heute steht Mar­vulli in keiner offiziellen Funk­tion zu Mar­guet, ist aber jederzeit Ansprechpartner und gibt dem Romand wertvolle Tipps. «Tristan kann jedoch gut einschätzen, was er braucht», sagt Mar­vulli. Um Ratschläge wird Mar­guet froh sein, wenn sein Traum von den Olympischen Spielen 2020 in Erfüllung gehen sollte. ()