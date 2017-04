Ambri auch im dritten Spiel mit dem besseren Ende

Michael Fora schoss die Leventiner in der siebten Minute der Verlängerung zum wichtigen dritten Sieg. Davor war Langenthal in der 7. Minute durch Brent Kelly in Führung gegangen und hatte Sven Berger für Ambri ausgeglichen (22.).

In der Best-of-7-Serie führt Ambri damit 3:0 und hat vier Matchbälle zum erfolgreichen Ligaerhalt. Spiel 4 findet am Donnerstag in Langenthal statt.

Ambri-Piotta - Langenthal 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) n.V.

5126 Zuschauer. - SR Koch/Wehrli, Borga/Kaderli. - Tore: 6. Kelly (Vincenzo Küng, Tschannen/Ausschluss Gautschi) 0:1. 22. Sven Berger (Stucki, Trisconi) 1:1. 67. Fora (Emmerton/Ausschluss Pienitz) 2:1. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 7mal 2 Minuten gegen Langenthal. - PostFinance-Topskorer: Kelly; Emmerton.

Ambri-Piotta: Zurkirchen; Ngoy, Jelovac; Sven Berger, Gautschi; Fora, Zgraggen; Collenberg; Kostner, Hall, Lauper; Stucki, Emmerton, Trisconi; Bastl, Kamber, Lhotak; Duca, Goi, Bianchi; Hrabec.

Langenthal: Mathis; Cadonau, Ahlström; Pienitz, Wolf; Mike Küng, Marti; Colin Gerber; Kelly, Kummer, Tschannen; Pivron, Montandon, Kämpf; Primeau, Dünner, Füglister; Tom Gerber, Kläy, Vincenzo Küng.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Monnet, Fuchs und Guggisberg (alle verletzt), Janne Pesonen, D'Agostini und Mäenpää (alle überzählige Ausländer), Langenthal ohne Campbell, Philippe Rytz, Hess, Schüpbach und Völlmin (alle verletzt). - 26. Zurkirchen hält Penalty von Füglister.

