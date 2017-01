Ambri mit Heimsieg gegen den HC Davos

Ambri-Piotta verdankte den Sieg in erster Linie einem starken Powerplay. Cory Emmerton zum 1:1 (13.), Pesonen zum 2:2 (32.) und Adam Hall zum 3:2 (39.) trafen allesamt in Überzahl. Letzterer hatte am Spengler Cup noch im Dress des HCD gespielt.

In der 43. Minute sorgte Pesonen mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie für die Vorentscheidung. Einen grossen Anteil am 4:2 hatte Verteidiger Mikko Mäenpää, der Pesonen mit einem herrlichen Pass aus der eigenen Zone bediente, sodass dieser alleine auf den Davoser Keeper Gilles Senn losziehen konnte.

In der Folge waren die Davoser, die am Spengler Cup an vier aufeinanderfolgenden Tagen im Einsatz gestanden hatten, zu keiner Reaktion mehr fähig, auch weil den Bündnern gleich sieben Feldspieler fehlten. Während der HCD zum zehnten Mal in den letzten zwölf Auswärtsspielen verlor, kam Ambri zum sechsten Sieg in den vergangenen sieben Partien vor heimischem Publikum. Damit liegen die Leventiner noch sechs Punkte hinter dem achtplatzierten Genève-Servette.

Telegramm:

Ambri-Piotta - Davos 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

6147 Zuschauer. - SR Mandioni/Massy, Progin/Stuber. - Tore: 8. Kessler (Kousal) 0:1. 13. Emmerton (Guggisberg, Hall/Ausschlüsse Walser, Kindschi) 1:1. 28. Ambühl (Ausschluss Jelovac) 1:2 (Eigentor Zgraggen). 32. Pesonen (Kamber, Guggisberg/Ausschluss Heldner) 2:2. 39. Hall (Mäenpää, Pesonen/Ausschluss Ambühl) 3:2. 43. Pesonen (Mäenpää, Hall) 4:2. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 4mal 2 Minuten gegen Davos. - PostFinance-Topskorer: Emmerton; Lindgren.

Ambri-Piotta: Zurkirchen; Zgraggen, Mäenpää; Fora, Collenberg; Ngoy, Jelovac; Berger; Kostner, Emmerton, Pesonen; Guggisberg, Kamber, Bianchi; Berthon, Hall, Lauper; Lhotak, Fuchs, Bastl.

Davos: Senn; Du Bois, Kindschi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Rahimi, Forrer; Marc Wieser, Lindgren, Ruutu; Simion, Walser, Kessler; Dino Wieser, Corvi, Ambühl; Kousal; Jung; Jäger.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Monnet (krank), Gautschi, D'Agostini, Trunz und Duca. Davos ohne Egli, Jörg, Sciaroni, Axelsson, Aeschlimann (alle verletzt), van Pottelberghe, Portmann und Eggenberger (alle U20-Nati). - Timeout Davos (48.). 59. Lhotak verschiesst Penalty.

(sda)