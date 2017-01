Ammann auch in Innsbruck nicht im Finaldurchgang

Der 35-jährige Toggenburger landete bei sehr schwierigen Windbedingungen in Innsbruck bereits bei 106 m und musste sich im K.o.-Duell dem Tschechen Roman Koudelka deutlich geschlagen geben. Ammann gehört auch nicht zu den fünf Lucky Losern. In der Qualifikation am Dienstag hatte sich der Schweizer mit Rang 22 leicht verbessert gezeigt.

Bereits in Oberstdorf und am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen hatte Ammann keine Weltcup-Punkte gewinnen können. Er verpasste in diesem Winter nun bereits fünfmal die Top 30.

(sda)