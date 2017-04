Atlanta in den NBA-Playoffs gegen Washington

Für Sefolosha war es die erste Partie nach einer fast dreiwöchigen Verletzungspause. Der Defensiv-Spezialist stand beim vierten Sieg in Folge der Hawks während 15 Minuten auf dem Parkett und realisierte vier Punkte, zwei Rebounds und einen Assist. Bester Werfer beim Heimteam war Dwight Howard mit 19 Punkten.

Damit steht bereits vor dem letzten Spiel der Hawks (in der Nacht auf Donnerstag in Indiana) fest, dass sie die Regular Season in der Eastern Conference auf Platz 5 abschliessen werden. Atlantas Gegner in der ersten Playoff-Runde ist Washington. Die Wizard geniessen als Vierter der Eastern Conference Heimrecht.

(sda)