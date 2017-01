Auston Matthews entscheidet Centennial Classic zugunsten Torontos

80 Sekunden vor Ende der Verlängerung entschied Auston Matthews mit seinem 20. Saisontreffer zum 5:4 das Centennial Game vor gut 40'000 Zuschauern im BMO Field, dem Fussball-Stadion Torontos, das wegen der zu starken Sonneneinstrahlung mit einer halben Stunde Verspätung begonnen hatte.

Seinen ersten Treffer des Tages hatte der Nummer-1-Draft und frühere ZSC-Stürmer in der 53. Minute zum 4:1 erzielt. Die Maple Leafs gaben in den letzten knapp acht Minuten den Drei-Tore-Vorsprung aber noch aus den Händen, Anthony Mantha glich 1,1 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit für die Gäste aus. Dank Matthews kamen die Maple Leafs aber dennoch zum 5. Sieg in Serie.

Die Philadelphia Flyers ohne den verletzten Mark Streit verloren auswärts gegen die Anaheim Ducks 3:4 n.P. Matchwinner für das Heimteam waren Stürmer Ryan Kesler und Torhüter John Gibson. Kesler erzielte seinen 4. NHL-Hattrick, Gibson gelangen 51 Paraden und damit so viele, wie noch nie einem Torhüter zuvor im Trikot der Kalifornier.

(sda)