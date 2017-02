Beat Feuz mit Bestzeit

Beat Feuz, gewöhnlich kein Schnellstarter in den Trainings, machte am Dienstagmorgen deutlich, mit welchen Ambitionen er im Engadin antritt. Um 21 Hundertstel setzte sich der Emmentaler vor den Franzosen Brice Roger. Eine weitere Hundertstelsekunde zurück folgte der Glarner Patrick Küng, der Weltmeister von 2015, als Dritter. Und auch Carlo Janka reihte sich in den Top 10 ein. Der Bündner belegte mit 0,71 Sekunden Rückstand auf Feuz Platz 7.

Dass Feuz die Piste Corviglia liegt, ist kein Geheimnis. Letzten Winter gewann er hier beim Saison-Finale des Weltcups sowohl die Abfahrt als auch den Super-G. Im ersten Training fanden die Fahrer perfekte Bedingungen vor. Blauer Himmel, Sonnenschein und beste Sicht - all dies schien die Schweizer zu beflügeln. Neben Feuz überraschte vor allem Patrick Küng, der in diesem Winter in den Abfahrten noch nie besser als Siebenter war.

Das Training ist im Moment noch im Gang. Im Ziel sind 32 Fahrer.

(sda)