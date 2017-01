"Chapes" Neuanfang nach der Tragödie von Medellin

Gestorben auf dem Weg zum grössten Spiel des Provinzklubs, dem Final-Hinspiel um die Copa Sudamericana bei Atletico Medellin. Weil ihr Flugzeug zu wenig Sprit an Bord hatte.

An diesem Samstag steht in der Arena Conda in Chapeco das erste Spiel nach dem Flugzeugabsturz auf dem Programm. Gegner ist ausgerechnet Palmeiras - gegen das Team aus São Paulo spielte "Chape" auch das letzte Spiel vor dem Flug nach Medellin. Man verlor 0:1 - und Palmeiras wurde erstmals seit 22 Jahren wieder Meister in Brasilien.

Nun erfolgt der schwierige Neustart von Chapecoense mit einem komplett neuen Team. Bei der Präsentation war auch der bei dem Unglück Ende November schwer verletzte Verteidiger Helio Neto dabei, der erst nach vielen Stunden aus dem Wrack geborgen werden konnte. Er hofft, noch dieses Jahr wieder spielen können. Drei Spieler überlebten das Unglück.

Die neue Equipe besteht aus bisher neun Zugängen, vielen Nachwuchsspielern und Profis, die nicht mit nach Kolumbien geflogen waren. Helio Neto betonte, die Rückkehr gebe ihm Kraft. "Ich muss mich körperlich und seelisch erholen. Hier zu sein, gibt mir die Stärke dafür", sagte der 31-Jährige. Der Verein will versuchen, in der ersten Liga eine gute Rolle zu spielen. Zudem wurde das Team nachträglich zum Sieger der Copa Sudamericana 2016, vergleichbar mit der Europa League, erklärt.

(sda)