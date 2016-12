Davos im Halbfinal gegen Lugano

Tuomo Ruutu im Powerplay und Drew Shore mit einem "Buebetrickli" brachten das Team von Headcoach Arno Del Curto in den ersten neun Minuten mit 2:0 in Front. Nach dem Anschlusstreffer von Anatoli Golyschew (18.) hatten die Davoser einige heikle Momente zu überstehen. Marc Wieser stellte 16 Minuten vor Schluss nach Vorarbeit von Ruutu den Endstand her. Überragender Akteur in den Reihen des HCD war Goalie Gilles Senn.

In diesem Monat sind Davos und Lugano im Landwassertal schon einmal aufeinander getroffen. Den NLA-Match am 9. Dezember gewannen die Tessiner dank eines Treffers von Dario Bürgler mit 1:0.

Im anderen Halbfinal am Freitagnachmittag stehen sich Dynamo Minsk und der Titelverteidiger Team Canada gegenüber.

(sda)