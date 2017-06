De Biasi hat seinen Rücktritt vorgezogen

Der 60-jährige De Biasi hatte die Verantwortung für Albaniens Nationalteam Mitte Dezember 2011 übernommen und 2016 zur erstmaligen EM-Teilnahme geführt. "Ich höre auf, weil ich meine Aufgabe erfüllt habe. Ich habe von diesen Spielern jene Qualitäten herausgeholt, die es uns ermöglicht haben, den europäischen Traum zu leben", sagte De Biasi.

In der aktuellen WM-Qualifikation belegt Albanien nach sechs von zehn Spielen in der Gruppe G Platz 3. Die Chance, im kommenden Jahr am Turnier in Russland dabei zu sein, ist mit sieben Punkten Rückstand auf das Duo Spanien/Italien nur noch theoretischer Natur.

(sda)