HCR verpasst den greifbaren Cupsieg

Lange sah es in der mit 3200 Zuschauern ausverkauften Berner Wankdorfhalle nach einer einseitigen Partie aus. Felix Buff traf bereits nach zwei Sekunden für die Winterthurer, innert sechs Minuten bauten sie den Vorsprung auf ein 3:0 aus. Und als Mikko Hautaniemi in der 25. Minute der sechste Treffer zum 6:1 für den HCR gelang, sprach nur noch wenig für Meister GC.

Die Rychenberger stellten in der zu Ende gegangenen NLA-Qualifikation die beste Abwehr und kassierten als einziges Team der Liga weniger als 100 Gegentore. Diese defensive Disziplin zeichnete sie auch im Cupfinal aus - zumindest bis Spielhälfte. Als GC-Captain Luca Graf kurze Zeit später der zweite Treffer gelang, skandierten die GC-Fans optimistisch "Jetzt geht's los". Und der Meister setzte tatsächlich zu einem Comeback an.

Innert zweieinhalb Minuten trafen Niko Juhola und Sandro Cavelti. Emil Julkunen sorgte schliesslich mit seinem Treffer in Überzahl noch vor der zweiten Pause dafür, dass die Spannung ins Final-Derby zurückkehrte. Die Equipe von Trainer Luan Misini hatte das Spielgeschehen nun im Griff. Michael Zürcher gelang fünf Minuten nach Wiederbeginn der Ausgleich, und schliesslich war es der überragende Finne Emil Julkunen, der GC erstmals in Führung brachte - nach sieben Toren in Serie.

Die Winterthurer versuchten zwar ohne Torhüter noch einmal offensiv Druck zu erzeugen, GC-Topskorer Joel Rüegger sorgte jedoch mit einem Treffer ins verwaiste Gehäuse für die Entscheidung. Mehr als der erneute Anschlusstreffer lag für die Winterthurer nicht mehr drin. Das Nachlassen nach vermeintlich beruhigender Führung wurde hart bestraft.

Für den HCR geht das Warten auf den ersten Titel seit 21 Jahren weiter. Die Grasshoppers konnten sich derweil zum dritten Mal nach 2011 und 2014 als Cupsieger feiern lassen.

Dietlikon schafft den Hattrick

Diesmal machten es die Dietlikerinnen besser. Hatten sie im letzten Jahr gegen Red Ants Winterthur im Schlussabschnitt noch einen 5:1-Vorsprung verspielt und erst im Penaltyschiessen reüssiert, liessen sie sich gestern gegen Piranha Chur nicht aus der Ruhe bringen. Nach zwei Dritteln führten sie 3:0, am Ende gewannen sie 5:0. Es war der dritte Cupsieg in Serie und der achte ingesamt. (sda)

