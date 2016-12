Ferdi Kübler stirbt 97-jährig

Am Donnerstag, 29. Dezember 2016, um 14 Uhr starb Kübler in Anwesenheit seiner Frau Christina in einem Zürcher Spital. "Er sagte mir noch: Christina, du bist die beste Frau der Welt", sagt die Witwe am Freitag zur "Schweizer Illustrierten". Weihnachten haben die beiden noch daheim verbracht, danach musster Ferdi Kübler wegen einer schweren Erkältung ins Spital eingeliefert werden. "Ferdy ist friedlich eingeschlafen, mit einem Lächeln im Gesich", sagte Christina Kübler.

Kübler gewann 1950 als erster Schweizer die Tour de France. 1951 eroberte er in Varese den Strassen-WM-Titel. In den letzten Jahren machten Kübler zusehends gesundheitliche Beschwerden zu schaffen.

